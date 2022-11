Viceintendente de Lago Puelo denunció por agresión a un contratado municipal

El vice intendente de Lago Puelo, Alejandro Marques, confirmó hoy la denuncia contra un hombre – contratado municipal-, que lo agredió este martes alrededor de las 11 horas en el parque del Concejo Deliberante. Si bien existe un problema judicial entre el agresor y la institución municipal, el funcionario no descartó la posibilidad de que exista alguna interferencia con motivación de uso política de algún sector partidario del ámbito local.

El funcionario municipal informó que más allá de los golpes recibidos y la preocupación que genera este tipo de hechos, se encuentra en buen estado físico, al tiempo que agradeció las muestras de afecto y comunicaciones recibidas de vecinos, amigos y funcionarios de distintas localidades de la provincia tras lo sucedido.

Al respecto Marques dijo “Estoy bien físicamente, preocupado … obviamente angustiado por una situación totalmente sorpresiva. En el día de ayer(martes) alrededor de las 11 de la mañana una persona se acerca a increparme de forma muy violenta, fue todo muy rápido, quiso agredirme físicamente, busque tomar distancia y me caigo en una parte del parque del concejo en donde estaba charlando con concejales y vecinos, tuve la reacción rápida para evitar un golpe fuerte de puño pero al caer recibí varias patadas, más que Messi jugando en la C …” , comparó Marques en su relato.

También indicó que una de las personas que se encontraba en el lugar intento agarrar al agresor que terminó agrediéndolo.

Consultado por cuál sería el motivo del enojo del empleado contratado municipal, indicó que el hombre atraviesa una situación compleja judicial con el municipio; “ en la cual yo no tengo absolutamente nada que ver, más que yo ser el vice intendente .. entiendo que lo sucedido ha sido parte de su enojo con la institución municipal, sostuvo el vice intendente

Marques tras confirmar que radicó la denuncia correspondiente, para que el hecho sea investigado y salga a la luz los motivos del ataque recibido, indicó “Preocupa los discursos del odio… hay que ponerle un límite a esto, lo que está en juego no es solamente lo que a uno le afecta, lo más importante es comenzar a mantener el orden, el equilibrio en las declaraciones. La denuncia no es para perseguir a nadie, lo más importante es esclarecer el hecho, todavía no entiendo que es lo que vino a reclamar de mi persona…”

El vice intendente de Lago Puelo, al tratar de entender el porqué de tanta agresividad y enojo, no pudo dejar de relacionar el tema con la posibilidad de que esté atravesada por alguna interferencia con motivación de uso política de algún sector partidario del ámbito local.