Luque: “Hay que pensar acciones concretas para que los jóvenes se quieran quedar en sus pueblos”

El precandidato a gobernador Juan Pablo Luque participó de la 13a edición de la Fiesta Nacional del Asado. En ese marco visitó la escuela agrotécnica de Cholila, donde se desarrolla un proyecto de energía alternativa y visitó una fábrica de ladrillos de madera. “Fue una recorrida muy positiva. Estoy convencido que a través de los productores y los emprendedores vamos a revertir gran parte de los problemas que tiene la provincia”, indicó.

Luque, en su visita a la Cordillera, también mantuvo una reunión de trabajo con el intendente del área y su equipo. Además, estuvo en el club Belgrano de Cholila, en el Cuartel de Bomberos y se comprometió a trabajar en gestiones para ayudar al desarrollo de cada institución.

Al finalizar su recorrida, el precandidato a gobernador destacó que su visita a la Cordillera fue muy positiva.

“En esta oportunidad estuvimos exclusivamente en Cholila aprovechando la Fiesta del Asado y fue una recorrida muy positiva. La Fiesta del Asado es una de las fiestas más importantes que tiene nuestra provincia. Más de 100 mil personas pasan por una localidad donde viven 5000, lo que demuestra lo que podemos hacer en materia turística, porque estoy convencido que a través de los productores y los emprendedores vamos a revertir gran parte de los problemas que tiene la provincia en general”.

En ese sentido, Luque advirtió que “hay gente que solamente necesita que la empujemos un poquito, porque hacen cosas maravillosas y necesitan que el Estado no les ponga palos en la rueda, sino que los ayude a que esos proyectos que generan en soledad puedan quintuplicarse”.

“Lo mismo pasa con el turismo, porque hay lugares que explotan naturalmente. Es imposible que no pase algo en entornos como estos, pero tampoco hay un plan y una estrategia para ordenar todo ese montón de cosas buenas y una hoja de ruta que permita potenciar estos lugares que tenemos el privilegio de tener en Chubut”.

Luque, en esa línea, destacó el trabajo que se realiza en la Escuela Agrotécnica. “Es un ejemplo de que la educación tiene una posibilidad muy fuerte cuando hay una idea superadora adelante, que no solamente piense en cumplir su rol, sino potenciar un proyecto como el que realiza la escuela. Acá se forman en ruralidad y temas relacionados al campo, pero también en generación de energía, algo que el mundo está buscando, con lo cual me fui maravillado de la escuela y muy esperanzado con todo lo que podemos hacer”, dijo en relación al proyecto de molinos eólicos de madera que se ejecuta en el establecimiento, donde además cuentan con una planta quesera y un vivero.

A modo de conclusión, el intendente de Comodoro destacó que es muy importante trabajar en política y estrategias para potenciar estas localidades, principalmente pensando en los jóvenes. “Claramente en Chubut tenemos herramientas, pero hay una falta de políticas y atención por parte de los gobiernos y faltan políticas concretas para los jóvenes. Sobre todo en lugares alejados de los grandes centros urbanos, porque si uno a la juventud no le da oportunidades para quedarse, naturalmente se van a ir y estas localidades quedarán como grandes pueblos fantasmas”.

“Eso es lo que ha pasado y está pasando en muchos pueblitos chiquitos de la provincia que vivieron de la ruralidad. Entonces hay que pensar en ellos, pero no de la boca para afuera, sino con acciones concretas que hagan que se quieran quedar, que sepan que pueden desarrollarse y ver el progreso en sus vidas desde el lugar en el que nacieron”, sentenció.