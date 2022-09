Comodoro es el séptimo municipio del país en el ránking de apertura de datos

Con un 77%, Comodoro Rivadavia ocupa el séptimo lugar en último listado del Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentina, que lleva adelante la Open Knowledge Foundation. Este ránking mide a aquellos municipios que tienen su información disponible en formato abierto.

Desde la actual gestión municipal que encabeza el intendente Juan Pablo Luque se trabaja permanentemente en modernizar distintas cuestiones relacionadas con las acciones que se desarrollan desde la Municipalidad, con el objetivo de lograr un gobierno ordenado y transparente, buscando que toda la comunidad tenga acceso a la información.

En ese marco, la Open Knowledge Foundation elabora, de forma periódica, un ránking que incluye a los mejores municipios de Argentina en disponibilidad de datos. En el último listado, liderado por Bahía Blanca, Buenos Aires, General Pueyrredón, Godoy Cruz, Mendoza, Olavarría, nuestra ciudad alcanzó el 7° puesto, con un 77%, subiendo 9 lugares respecto al año pasado, cuando se situó 16°.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, explicó que “se miden diferentes categorías de apertura de datos por medio de indicadores de presentación de documentación; es decir, la cantidad de información emitida que está disponible para su acceso”.

En ese sentido, indicó que “Comodoro tiene el 77% de apertura porque hay datos que son públicos y nosotros los presentamos en formato disponible para que cualquier persona pueda acceder a ellos, mirarlos e, incluso, modificarlos, pero existen rubros que todavía no están informados porque aún no están relevados, y por ello no son medidos como ‘positivos’”.

Continuando en esa línea, el funcionario señaló que “nuestro municipio ingresó en el ranking el año pasado, en el puesto 16°, ya que teníamos datos disponibles pero que no estaban publicados, por lo que, al publicarlos, se obtuvo un 32% de apertura. Este año, cargamos mucha más información, lo que nos permitió llegar al 77% y al 7° lugar entre los municipios que más datos tienen abiertos”.

“Esto habla de la labor permanente en la transformación que estamos haciendo en la Municipalidad, elaborando distintas herramientas que permitan a la población acceder a toda la información”, concluyó Sampaoli.