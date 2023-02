Acción decidida de dos policías de El Bolsón para rescatar a una nena de Puerto Madryn encerrada por su padre

Dos mujeres policías de la comisaría de El Bolsón no dudaron en atender anoche el llamado desesperado de una madre desde Puerto Madryn y en contados minutos lograron rescatar a una nena de nueve años, quien estaba encerrada por su padre y llevaba un par de días sin comer.

Precisamente, fue la menor quien mandó un mensaje a su familia en la ciudad costera, advirtiendo de la situación, y rápidamente obtuvo respuesta de las uniformadas. En coincidencia, la mamá de la víctima viajó a la cordillera para llevar de vuelta a casa a su hija.

En detalle, Florencia contó que “alrededor del 10 de enero, mi hermana permite a la nena ir con su papá a El Bolsón, donde pensaba trabajar durante la temporada de verano, con la promesa de que iba por dos semanas y la entregaba”.

“Como no ocurrió, mi hermana estaba con todas las acciones legales correspondientes, ya que ellos están separados”. En medio, “anoche nos encontramos con un mensaje de mi sobrina, preguntando si me podía contar algo, que tenía mucho miedo. Obvio que le dije que sí y era un pedido desesperado de ayuda. La llamé y estaba llorando, decía que tenía mucha hambre porque no había comido. Tiene mucho miedo de hablar y calculamos que estuvo sola y encerrada por más de 24 horas”.

“No sabía qué hacer –agregó- y busqué por internet el número de la comisaría de El Bolsón: quiero destacar el rápido accionar de la cabo primero Judith Aillapán y oficial subinspector Micaela Urrutia, quienes ni siquiera me hicieron esperar, me tuvieron en línea hasta que pudieron dar con la menor y la rescataron en menos de cinco minutos, pasadas las 21 del jueves. Quiero hacer público el agradecimiento a estas policías”, señaló.

En coincidencia, “mi hermana ya estaba en la Comisaría de la Mujer de Puerto Madryn realizando la denuncia. Apenas terminó los trámites, emprendió viaje a El Bolsón para traer a la nena. Desgraciadamente, la justicia no tiene los tiempos que necesita la gente. En realidad, ya estaban haciendo el trámite, pero con una lentitud importante”, reflejó.

Por lo que sabemos, mi sobrina está contenida y a resguardo, esperando a su mamá. Por suerte, estas dos hermosas mujeres la rescataron y enseguida nos avisaron que estaba con ellas. Recién ahí pudimos respirar. La nena se animó a hablar con las policías y contar el calvario que había pasado”, graficó.

Según lo reconstruido, Florencia detalló que su progenitor “supuestamente salió a vender algo y no volvió más. Por desgracia, la menor no tenía un vínculo permanente con este hombre. Sabemos que tienen varios hijos con otras mujeres y no se hace cargo de ninguno. No es un padre muy presente, aún así mi sobrina pedía por él. Estaba muy ilusionada con este viaje a El Bolsón, pensando en vacaciones en un lugar hermoso, sin imaginar que todo iba a terminar en esta odisea”, remarcó.