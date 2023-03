POLÍTICA EPUYEN : Tras gobernar por cuatro períodos Reato decidió no ir por reelección

El intendente de Epuyén Antonio Reato, cumplirá el 10 de diciembre del 2023 16 años, cuatro periodos de gobierno, al frente de la administración municipal, en ese marco señaló que el panorama político de este año “ es el de siempre con un trabajo en bloque, aunque el año político cambia un poco el tono en la oposición con la aparición de otros candidatos, así que vamos a tener que ir con pie de plomo explicando perfectamente cada una de las cosas que estamos haciendo y quieren hacer” .

“Mi tiempo acá termina el 10 de diciembre “

Consultado por su futuro político, Reato adelantó “Mis tiempos en esto se van terminando, yo agradezco muchísimo al pueblo de Epuyén que me haya votado cuatro veces para que pueda estar acá, pero me parece que hay gente que tiene que ir preparándose con nuevas ideas … mi tiempo acá termina el 10 de diciembre, voy a acompañar al que este si me lo pide “.

Además indicó que dentro del espacio político que lidera a nivel local, “Empiezan a moverse algunas piezas, pero no hay nada claro como para hacer una declaración “.

“Luque es el mejor candidato a gobernador”

Reato fue contundente al referiré al escenario político provincial que lo identifica, aseverando que “Juan Pablo Luque-es el candidato a gobernador-, lo voy a apoyar para que pueda llegar a ser el gobernador de la provincia, es una persona joven con ideas distintas del resto de los candidatos… a mí no se me ha acercado ningún otro. Con Luque nos une una relación muy particular desde hace mucho tiempo mucho antes de que decida ser candidato y de esta gestión. Creo que es el mejor candidato para que sea el gobernador de la provincia “