Luque: “Es fundamental generar conciencia ambiental para transformar a Comodoro en una ciudad más limpia”

El intendente Juan Pablo Luque inauguró este lunes el tercer punto verde móvil para residuos secos reciclable, esta vez en el predio de un reconocido supermercado del barrio de zona norte. “Queremos cambiar la mirada histórica hacia la cuestión ambiental”, recalcó.

El acto se desarrolló en horas del mediodía, con la participación del secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el responsable de la cartera de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales, Luis Ferrero; el subsecretario de Servicios Públicos, Ariel Gamboa; integrantes del gabinete municipal; y referentes vecinales de los barrios aledaños.

En la ocasión, se dejó inaugurado un nuevo punto verde móvil en el predio del supermercado La Anónima de Km. 8, que se sumará a los ya instalados en el exterior del Liceo Militar General Roca y en inmediaciones de la Asociación Vecinal de barrio General Mosconi, en Km. 3. Funcionará de lunes a sábado de 14 a 18 horas.

Cabe destacar, que esta acción forma parte de las políticas ambientales que se llevan adelante desde el Municipio con el objetivo de lograr una ciudad más limpia y sustentable.

Al respecto, el mandatario local manifestó que “estamos muy contentos porque vamos cumpliendo con los objetivos que nos planteamos en materia medioambiental. Cuando comenzó la gestión, nos habíamos puesto como norte que la política ambiental para Comodoro Rivadavia era una prioridad y así lo venimos demostrando con diferentes acciones”.

En ese sentido, resaltó que “si no comenzamos a brindarle a la población herramientas concretas y ejemplos diarios de que hay una política relacionada con los temas ambientales, nunca vamos a transformar la ciudad. Por eso es tan importante esta tarea que se viene llevando adelante desde la Municipalidad”.

“Se avanza permanentemente con este objetivo de transformar Comodoro. Históricamente, se le dio muy poca importancia a la cuestión medioambiental y buscamos impulsar un cambio sustancial en ese aspecto para lograr una ciudad limpia, verde y sostenible”, enfatizó.

Continuando en ese tenor, indicó que “comenzamos a trabajar con la empresa Urbana en este tema porque creíamos que instalar este tipo de infraestructura es fundamental para que la gente no tenga la excusa de no tener un lugar a mano para llevar sus residuos y, de esta manera, promover lo que es el reciclaje, junto con la colocación de iglúes”.

Asimismo, sostuvo que “instalamos el primer punto verde afuera del Liceo; el segundo en Km. 3, en inmediaciones de la Vecinal Mosconi y de La Anónima; y hoy en Km. 8, en el predio de otra sucursal de dicha firma, con quienes estamos muy agradecidos por acompañarnos en esta propuesta”.

“Sabemos de la importancia que tiene este supermercado y la cantidad de gente que concurre a diario, por lo cual trabajar en conjunto es muy bueno. Necesitamos que la responsabilidad social empresaria también tenga que ver con este tipo de acciones para que se puedan aprovechar estos lugares para generar educación ambiental”, destacó.

Del mismo modo, agradeció a las vecinales de los barrios Comipa y Próspero Palazzo “por ayudarnos en avanzar en estas acciones”, al tiempo que afirmó que “tenemos que generar una cultura medioambiental diferente a la que tenía la ciudad y ese cambio lo tenemos que realizar entre todos”.

Por último, Luque señaló que “vamos a continuar invirtiendo fuertemente para transformar Comodoro en una ciudad que cuide más el medio ambiente y el agua, que es otro de los desafíos que tenemos. Apostamos a lograr ese cambio que nos propusimos para que los comodorenses vivamos cada día un poco mejor”.

Un Municipio que apunta a la educación ambiental

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales, Luis Ferrero, agradeció al equipo de la UGEM, por siempre estar al pie del cañón en cada proyecto que nos solicita el intendente, a fin de modificar la matriz en relación a cómo trabajamos los residuos.

“El principal objetivo es que los ciudadanos se involucren más en cómo hacer que nuestros residuos impacten lo menos posible en el ambiente y logremos una sostenibilidad ambiental, que es lo que todos queremos y que los niños y adolescentes se eduquen en este sentido porque son quienes van a generar ese cambio tan importante”, aseveró.

Asimismo, agradeció a la empresa Urbana, “quien nos ayuda con la operación de este punto verde; a La Anónima, que desinteresadamente puso este lugar a disposición, como un sitio neurálgico con mucho potencial. Esta acción de disponer estos puntos cerca de centros comerciales o supermercados, intentaremos replicarlo en otros lugares, porque suma a la logística de una familia que se acerca a comprar y puede dejar sus residuos”.

De la misma forma, el subsecretario de Redes y Servicios Públicos, Ariel Gamboa, agradeció a las instituciones que acompañan y hacen posible esta propuesta. Además, recordó que “este es el tercer punto verde para Comodoro -y se suma el fijo en Plaza Soberanía- que incentiva la gestión, por lo cual estoy muy orgulloso y contento”.

Gamboa destacó la labor conjunta entre el Municipio y los vecinos de la ciudad. “Este es un avance más en la recolección diferenciada de residuos. Es fundamental que todos nos acompañen para que podamos trabajar de forma mancomunada entre todas las áreas, los vecinalistas, las empresas con responsabilidad ambiental como La Anónima, Urbana y el gobierno local”.

Para finalizar, desde la Comisión de vecinos del barrio Comipa, Verónica Cabrera brindó las gracias al intendente porque “nuestro barrio y los de alrededor van creciendo de a poco. Esto va a ser un aprendizaje para todos, trabajar con los residuos”, exclamó.