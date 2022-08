El Municipio recibió el primer vuelo inaugural de Flybondi

Este lunes, el primero vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional General Mosconi a las 14:20 horas con una ocupación de plaza del 85%. Desde el Ejecutivo local se celebró esta nueva conectividad desde Buenos Aires hacia Comodoro.

Al llegar a la ciudad, las autoridades de Flybondi fueron recibidos por el secretario de Economía y el presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister; el subsecretario de Gestión Patrimonial y Turismo, Eduardo Carrasco; el subsecretario de Modernización y Transparencia, Pablo Francavilla y el Gerente del Ente Comodoro Turismo, Gabriela Zuñeda.

La primera aerolínea low cost del país, contará con tres vuelos semanales -lunes, miércoles y viernes- siendo Comodoro la tercera ruta de la provincia junto a Trelew, y Puerto Madryn.

De la misma manera, este lunes, la compañía lanzó los vuelos a Calafate, sumándose a Bariloche, Neuquén, Ushuaia, Trelew y Puerto Madryn a fin de afianzar su presencia en el sur Patagónico.

«Seguimos sumando conectividad para la ciudad»

En este sentido, Issa Pfister expresó que “para poder trabajar en el desarrollo del turismo y el turismo evento, necesitamos de conectividad sobre todo con las distancias que tenemos con Buenos Aires. Más allá de que defendemos la línea de bandera, entendemos que la competencia es buena y sana”.

“Nos pone felices y celebramos la llegada de esta compañía, porque tiene que ver con que la gente que no puede abonar un pasaje, tenga el acceso a otro tipo de tarifas más económicas. Vemos con éxito esta nueva acción, ya que hablamos de la posibilidad de agregar más frecuencias. El destino es un éxito porque sabemos lo que viaja la gente y lo que demanda la ciudad en el área aeronáutica”, exclamó.

En este tenor –continuó- “todos sabemos lo que significa para el comodorense viajar a Buenos Aires, los estudiantes, aquellos que necesitan del servicio de salud, las entidades gremiales, empresariales, otras que van por cuestiones laborales y para la gente que quiere venir estamos a disposición de generar nuevas rutas, conectar Comodoro con otras ciudades, para regionalizar y nacionalizar los destinos, no solo con Buenos Aires”.

“Hoy contamos con tres aerolíneas volando a Buenos Aires, algunas más regionales como LADE, que suman frecuencias y destinos que no teníamos como la Cordillera, Río Gallegos, Calafate, Ushuaia, donde la plaza responde muy bien porque hablamos de vuelos llenos y hace hincapié al movimiento que existe en Comodoro, el empuje que tiene, el cual es fundamental como destino turístico. Una de las cosas que nos faltaba para seguir proyectando hacia adelante desde una perspectiva turística”, enfatizó el secretario.

Comodoro, una ciudad con afán de crecer en cuanto a conectividad

Por su parte, el Gerente Comercial de Flybondi, Federico Pastori manifestó su felicidad por este vuelo inaugural. “Es el tercer destino que sumamos en la provincia de Chubut, en este plan de desarrollo que tiene una expansión muy grande. Esperamos cerrar el año con diez aviones, donde Comodoro era uno de los hitos que teníamos que agregar este 2022 sí o sí y estamos muy contentos por cumplirlo”.

“Sabemos que comercialmente hay una demanda muy ardua, que genera mucho movimiento, veníamos hablando con las autoridades municipales que necesitaban más conectividad y está bueno contribuir con esto. En la gestión intervienen muchos equipos como el comercial, de operaciones, políticos, legales, entre otros, y acá el trabajo con el Ejecutivo local fue muy bueno. Un placer laburar así”, acentuó Pastori.