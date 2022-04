Lago Puelo conmemoró el 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas y  festejó un nuevo cumpleaños de la localidad

El 2 de abril para Lago Puelo, es un día de recuerdos y sentimientos encontrados, por un lado el homenaje y la reivindicación a ex combatientes y los caídos en Malvinas y por otro la alegría y festejos por los 94 años de la localidad. En la ocasión se inauguró monolito por la 40° Gesta de Malvinas.

“Malvinas es una causa que debe permanecer siempre presente, porque Las Malvinas son y serán siempre Argentinas”, dijo el intendente Augusto Sánchez quien presidió el acto oficial junto al Ministro de Seguridad del Chubut Miguel Castro.

Por otra parte en relación a los 94 años de vida de la localidad, el mandatario dijo “ Lago Puelo es una ciudad que sigue creciendo, a pesar de las circunstancias complejas y duras que hace dos años se vienen sufriendo ( pandemia –Incendio)”, en ese sentido recordó el trabajo realizado para salir adelante con acompañamiento del gobierno nacional y provincial, con atención a damnificados por el incendio y el recupero de infraestructura eléctrica, agua, caminos y viviendas de emergencia.

Al tiempo que subrayó que “A partir de este año tenemos que enfocarnos a volver a trabajar por todo Lago Puelo, tenemos una deuda con el resto de la localidad con lo cotidiano, permanente, un montón de temas que los vecinos/as nos vienen reclamando (calles, rutas, iluminación, recolección de residuos…) “.

A su turno el vice intendente Alejandro Marques , sostuvo “Es difícil decir algo que no se haya dicho, si quiero remarcar la contradicción que muchas veces en sentimientos y el corazón aparece en lo que es la causa Malvinas y con lo que fue la guerra, en donde si bien hubo quienes pudieron reconstruir sus vidas otros se fueron en las Islas y a lo largo del tiempo”; en otro párrafo de su discurso añadió “ Gracias por estar, por seguir levantar la bandera de la lucha por Malvinas por recuperar nuestro territorio y soberanía… “

“Estamos retrocediendo en la soberanía integral de nuestro país”

Como en cada acto del 2 de abril, el ex combatiente Damián Cataldi, fue crítico con las políticas desarrolladas durante estos 40 años desde la guerra de Malvinas relacionadas a la defensa de una soberanía integral como país, en ese sentido dijo “Tenemos que preguntarnos qué pasa con el resto de la soberanía de nuestro país, en estos 40 años hemos perdido soberanía. Si no somos dueños del subsuelo, de la tierra, de lo que crece en ella los bosques animales, alimentos; de las telecomunicaciones, el transporte, si todo esto está en manos de empresas que representan intereses de capitales extranjeros entonces la soberanía la estamos perdiendo, estamos retrocediendo en la soberanía integral de nuestro país. Esto nos duele porque creemos que honrar la memoria de los 647 caídos en 1982, no es solo defender la soberanía de Malvinas, sino también defender la soberanía integral de nuestro país, de poco serviría si eso queda en manos de foráneos”.

De la ceremonia oficial, participaron junto al intendente Sánchez, el viceintendente Marques y el Ministro de Seguridad, autoridades regionales de la policía del Chubut, funcionarios municipales, concejales, y los ex combatientes Damián Cataldi, Raúl Guerreiro.

En el marco del encuentro se hizo entrega de medalla otorgadas por el gobierno provincial por los 40 años de Malvinas de reconocimiento a Cataldi, Guerreiro; en tanto el intendente Sánchez hizo entrega de una placa a Sara Ponce vda del ex combatiente Mario Horacio Ávila en homenaje a su honor y entrega.

Por la tarde las actividades estuvieron enfocadas en los festejos por el 94° aniversario, con diversas expresiones artísticas para todas las edades y gustos.