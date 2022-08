La Comarca Andina participó en la primer instancia de los Juegos Comunales de atletismo  

El viernes 26 se realizó la segunda fecha del zonal Atlétismo de los juegos Comunales Chubut, se realizó en El Maitén ,participaron chicas y chicos de Lago Puelo, Cholila, Epuyén, Maitén y El Hoyo.

Con dicho encuentro finaliza la instancia zonal dónde se clasifican ahora quienes pasarán a la siguiente etapa de los interzonales con sede a confirmar.

Se realizaron pruebas de resistencia ,400,600 y 800m; velocidad 60, y 80 m; salto en largo; lanzamientos de pelotas de softbol, jabalina y lanzamiento de bala.

Las categorías son sub 10, sub 12 y sub 14.

El Hoyo presente

La escuela Municipal (EMA) de atletismo El Hoyo, fue representada por 8 atletas, aparte de la rica experiencia que vienen viviendo, también hay grandes resultados en lo deportivo y a la espera de la próxima instancia que será mucho más masiva y se juntaran muchas más localidades del resto de la provincia.

Se agradece la buena atención y recepción recibida por parte del área Deportes El Maitén. Cómo así también a los profes de Chubut Deportes que coordinaron dicha instancia.

La escuela municipal de atletismo de El Hoyo, recuerda que continúa inscribiendo edades desde los 7 años en adelante, se entrena en la pista los días lunes, miércoles y viernes en horas de la tarde.