Homicidio de Espósito: Fiscalía mantuvo la calificación principal y propuso una subsidiaria

Este viernes dictan sentencia a los imputados por el homicidio del joven Brian Esposito.

ElFiscal Carlos Días Mayer, el funcionario Ismael Cerda y el abogado Agustín Hermosilla, alegaron pidiendo la declaración de responsabilidad penal de los cuatro imputados, acompañado por el fiscal Oscar Oro.

La Fiscalía de Lago Puelo mantuvo la calificación de Homicidio agravado por haber sido perpetrado con ensañamiento por un medio para crear un peligro común y con el concurso premeditado de más de dos personas en carácter de coautores. Para el caso en que el Tribunal no encuentre debidamente probados estos extremos, calificaron supletoriamente como incendio seguido de muerte. También se escucharon los alegatos de los abogados defensores Hugo Cancino y David Milstein por Santiago Miguel Díaz y Carlos Exequiel Díaz, a Horacio Hernández defensor de Jacob Jorge Mansilla y Aníbal Orellano por Bruno Araneda. Este viernes a las 10 hs. se conocerá el veredicto.

Díaz Mayer expuso a los jueces el análisis de la Fiscalía de toda la prueba testimonial producida, con lo que consideró que se alcanzó el grado de certeza necesaria para declarar a los imputados autores responsables del crimen agravado de Brian Espósito. Se refirió a que no hay testigos presenciales luego de que los imputados sacaran de la vivienda a las dos jóvenes que estaban con él. El momento de la agresión y el incendio estaban solos los cuatro autores y la víctima.

Relató el fiscal cómo se fue armando el grupo para ir a atacar a Brian. “Este grupo agresor, preestablecido, preordenado… fueron observados entrando a la casa, agrediendo y prendiendo fuego…” El acusador indicó que los agresores ingresaron con un bidón de combustible que dejaron sobre la barra. Habló de la declaración del perito en incendios, dando cuenta del lugar en el que se inició el fuego y su intencionalidad.

Cerda hizo mención a un testigo que denunció amenazas por parte del abogado defensor y familiares de uno de los imputados para que declare en su favor, diciendo que no ingresó a la casa de Brian. También se refirió a la enfermedad mental de otro imputados y por qué considera que tuvo posibilidad de comprender sus acciones.

Sabían muy bien lo que querían hacer y lo hicieron

La mamá de Brian le pidió al tribunal que haga justicia. “Estos sujetos tuvieron todo el día para pensar lo que estaban haciendo, para arrepentirse… Entiendo que Brian habló con Santiago ese día y que habían quedado que estaba todo bien, qué el no había sido… Por qué dejaron los autos y fueron caminando, encapuchados, con fierros en la mano… por qué fueron a hacer lo que hicieron, no entiendo…” Agregó la mujer indicando que esto estaba pensado, no fue locura del momento, lo pensaron y armaron durante todo el día, tomaron droga a última hora, pero este accionar ya lo tenían decidido. “No se por qué lo mataron, pero lo hicieron y tienen que pagar por eso… ya nos arruinaron la vida, dejaron a mi nieto sin padre, hoy gracias a Dios mi nieto está conmigo, que no es lo mismo… no es lo mismo que se hubiera criado con su papá… mi hijo era una persona sana, laburadora, estos cuatro individuos se encargaron de cortar su vida, que quedara todo ahí…” La víctima indicó que no los ve a los imputados como los quieren hacer ver, “sabían muy bien lo que querían hacer y lo hicieron… una persona les habló todo el tiempo, que estaba mal lo que iban a hacer, que no lo hicieran que lo pensaran…”

Las defensas

Hugo Cancino se refirió a que había conflictos entre jóvenes, normales, pero todo tomó otro tono cuando fue incendiada la vivienda de uno de los imputados. Ese incendio se lo adjudicó una joven, había otros que decían que había sido Brian, este fue el germen que desencadenó el cruel crimen de Brian. “No era una organización para ir a matar a alguien… no son criminales, lo tenían a Brian … era parte de ellos, se conocían de toda la vida, eran parte del mismo grupo. Lo sucedido generó una situación que hubiera terminado en lesiones, en daño…” Señaló que su defendido tiene capacidad de generar una realidad paralela que la cree, sin culpa. “Por eso ese incendio casi se lo lleva, podría haber quedado adentro”. Concluyó pidiendo la absolución de su pupilo, añadiendo que quienes tienen a cargo la salud mental de la población en la localidad, deben hacerse cargo de su incumplimiento y de las consecuencias de sus acciones.

Horacio Hernández sostuvo que, por más esfuerzo que hace, nunca vio el dolo de matar. Resaltó que no se sabe si el bidón de combustible esta o se llevó, ante la falta de certeza debe resolverse a favor de los imputados. El letrado se basó en que hay un imputado que debe ser declarado inimputable, que fue él quién tuvo el dominio de la acción excediendo lo planificado, por lo que no puede haber coautoría. “Fue casi una fatalidad, un accidente…” dijo Hernández, indicando que el primero en salir de la vivienda con fuego fue Brian, pero luego volvió a ingresar a la vivienda.

Milstein planteó que el paso de los testigos por el debate arrojó más dudas que certezas. El defensor indicó que los imputados eran muy cercanos a Brian. Hubo un conflicto entre Brian y Santiago la noche anterior, temas en relación a las parejas de ambos.

Para Milstein el “plan” al que hace referencia la Fiscalía es un plan “paupérrimo”. Señaló que las cuatro personas que fueron a la casa iban a recuperar un dinero, probablemente a enfrentarse a golpes de puño, pero no a matarlo. “Santiago juntaba un batallón porque esperaba que del otro lado hubiera lo mismo…” Añadió que si tuvieron un plan “les salió horriblemente mal”. Resaltó también que Brian volvió a entrar habiéndose apagado. “De ninguna manera hubo dolo homicida, ni agravante de la banda, ni ensañamiento