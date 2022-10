El Hoyo: Roban cableado telefónico de cobre y dejan a 15 usuarios incomunicados

Ocurrió en la localidad de El Hoyo, los ladrones actuaron con total impunidad a plena luz del día durante 4 días entre el jueves y el domingo pasado, se alzaron con varios tramos de cable telefónico exterior unos 50 pares de cobre, dejando sin servicio a 15 usuarios aproximadamente del sector El Pedregoso.

Desde Costelho Ltda la cooperativa proveedora del servicio, se radicó en la comisaría local la denuncia con las ampliaciones correspondientes. El hecho fue confirmado a este medio por Pablo Mazurek presidente de la institución, quien indicó que los delincuentes cortaron multipar de 50 pares.

“Es imposible reponer el servicio de la misma manera, porque no solo es lo que se robó, es que se hacían cortes por tramo… más allá de lo que se robaron en sí que serán unos 200 metros de cable, lo cortaron en un tramo aproximado de 800 metros en muchos pedazos, es imposible cambiarlo por un tramo completo y tampoco se puede unirlos”.

Por estas horas desde el equipo técnico trabaja en la conexión al sistema de fibra óptica a aquellos usuarios que deseen contar con el servicio, ya que por cuestiones de costo, disponibilidad en el mercado de material y seguridad la mejor opción es reemplazar el viejo sistema de telefonía por cobre e internet ADSL, por la nueva tecnología.

Mazurek, informó que el equipo técnico de la cooperativa trabaja en el sector afectado, una cuadrilla de trabajadores está recogiendo por un lado los cables de cobre quedaron inutilizables en el sector, y otra realizando las conexiones a los usuarios que decidieron conectarse al servicio de fibra óptica.

El presidente de Costelho Ltda, hizo un llamado a la población, a usuarios que están fuera de la zona centro y Pedregoso, pidió que “si ven cualquier movimiento sospechoso en el sector de líneas (postes-cables) que den alerta a la policía.Si en estos sectores sucede lo mismo, no tenemos la opción una reconexión a la fibra óptica de forma rápida, se tardaría meses en restituir el servicio”, subrayó Pablo Mazurek, a lo que añadió “ Yo no sé cuánto se vende un pedazo de cable cortado pero sí sé que es muchísimo el daño que se hace, no es un problema económico relacionado con el valor del cable el problema es que no se consigue , las roturas generan un montón de trabajo de mano de obra y además significa una baja en la calidad del servicio al tener que hacer tantas uniones , cincuenta pares significan 100 uniones que hay que hacer de un lado y del otro ósea se necesitan 200 uniones para reponer un pedacito de cable” explico el presidente de la cooperativa de El Hoyo.