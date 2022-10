El peronismo de El Hoyo adelantó que irá “con candidatos propios” en el próximo turno electoral

El peronismo de El Hoyo, celebro el día de la lealtad, con un encuentro realizado en las instalaciones de camping Smata, allí los presentes coincidieron en trabajar en un proyecto común de cara a las elecciones municipales 2023 y por fuera del Nuevo Encuentro, cuyo máximo referente local es el intendente Pol Huisman quien llegó al cargo en el 2019 acompañado mediante un acuerdo con el Frente de Todos .

La presidente del Consejo de Localidad, Dora Mariguán, confirmó dicha decisión, quien además dijo que a su criterio “el acuerdo con el Frente de Todos no se respetó”, al tiempo que señaló que “todavía no tenemos el candidato”.

Entre los oradores se escuchó decir que en clara referencia a la dirigencia provincial que “no tienen que venir de afuera a decirnos quién tiene que ser el candidato”.

Del encuentro participaron junto a Mariguan referentes del PJ local, entre ellos el Concejal Cesar Salamin y militantes de distintas agrupaciones ; también estuvieron representantes partidarios de localidades del Departamento Cushamen, entre ellos el vice intendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués; Rubén Vernet, de Gualjaina; el ex diputado Eduardo Daniel; el ex intendente de El Hoyo; tambien estuvo Daniel Cárdenas ex intendente del ChuSoTo quien actualmente militando en el Frente Renovador.

A su turno, Damián Bruno Berón recordó “la hora del nacimiento del peronismo”, donde resaltó las figuras de Juan Domingo Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner. “La revolución que comenzó en 1945 sigue”, afirmó, al tiempo que valoró “que no existe revolución sin poetas, quienes tratamos de ser transmisores y receptores del pensamiento de nuestra gente, del amor, la lucha, el trabajo, la alegría, la tristeza o la tragedia”.

Una de las oradoras más aplaudidas fue Nora Silva, quien subrayó que “la lealtad es para el pueblo trabajador”, al tiempo que criticó que “en 2022, un gobierno peronista no puede garantizar a los trabajadores la legislación laboral que se merecen”. Sumó que “si queremos ganarle a la oligarquía, los gobernantes que nosotros llevamos llevamos a sus cargos tienen que responder por los derechos de los compañeros que están precarizados en los municipios y en cada estamento del Estado”.

A su turno, Polo Ortíz (Lago Puelo), pidió “voz y voto para el pueblo a la hora de tomar las decisiones importantes para cada comunidad, principalmente para aquellos que están por afuera de la política”. Asimismo, enfatizó que “en nuestra comarca debemos lograr la independencia productiva, toda vez que tenemos tierra fértil y compañeros con los conocimientos suficientes, que nuestra canasta alimentaria no la maneje más La Anónima, cuyos billetes están manchados de sangre de los nuestros”.

La conmemoración culminó entonando la Marcha Peronista y con choripanes para los presentes.