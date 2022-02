El fiscal Díaz Mayer confirmó que trabajan sobre tres denuncias contra accionar policial

El fiscal Dr. Carlos Díaz Mayer, del MPF con asiento en El Hoyo, confirmó que trabajan en investigación sobre tres hechos diferentes denunciados contra la policía “en donde habría habido alguna actividad policial fuera de reglamente “.

En las tres denuncias están sindicados los posibles autores, en principio Díaz Mayer, confirmó que trabajan sobre tres denuncias diferentes contra personal policial, a la fecha aún no se concretó audiencia de apertura de investigación por lo tanto no hay ningún uniformado imputado, a esto el fiscal dijo “Lo que no descarto que en las próximas horas, haya alguna comunicación interna entre la fiscalía y policía, de la formalización o imputación…”

Consultado Díaz Mayer si las tres denuncias incluyen hechos de persecución y violencia física, se limitó a responder que “Eso es parte de lo denunciado y la investigación, por el momento me gustaría no adelantar ni criterio, ni contenido de la denuncia, pero estoy investigando actuaciones policiales que estarían fuera de los protocolos o reglamentos”.

Si bien el fiscal prefirió mantener en reserva contra que división y/o área policial recaen las denuncias, hasta tanto avance el proceso investigativo, la familia Quilodran hizo pública la denuncia y sindicó como autores del hecho a policía de la división rural montada con participación también de cuatro efectivos de la motorizada.

Díaz Mayer, dijo entender que no hay ninguna orden de la superioridad para sobrepasar el límite en sus funciones sobre las personas, aunque eso es parte de la investigación también. El fiscal además indicó que tanto el jefe de la policía del Chubut, Víctor Acosta y el Ministro de Seguridad de la Provincia Leonardo Das Neves, están al tanto dela situación.

El código, establece un plazo operatorio perentorio de 15 días para determinar la existencia de pruebas que definir el avance o no de las investigaciones.