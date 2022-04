Con corte intermitente sobre Ruta Nacional 40 padres y alumnos reclaman el servicio de transporte escolar para escuelas de El Hoyo y la región

Padres y madres de alumnos de la escuela 81 de El Hoyo, convocaron e invitaron a familias de otros establecimientos escolares y la comunidad a una movilización sobre Ruta Nacional 40, con corte intermitente al tránsito, en reclamo del servicio de transporte escolar.

Solo en la escuela 81 son 50 niños y niñas que a más de un mes de iniciado el ciclo lectivo 2022 directamente no están pudiendo asistir a clases por no contar con medio de movilidad y recursos económicos para solventar el traslado a la escuela.

En el marco del reclamo del servicio de transporte escolar, los padres y madres han mantenido reuniones con autoridades locales y directivos de los establecimientos escolares, presentado notas a la delegación administrativa escolar Región I con sede en Las Golondrinas, hasta el momento sin resultados positivos.

Ante la falta de respuesta, y las herramientas burocráticas (notas, reuniones) agotadas, decidieron visibilizar el problema sobre la ruta nacional con corte intermitentes al tránsito, en ese marco se aclaró que lo que menos quieren es perjudicar y causar malestar a los vecinos y trabajadores que transitan por la zona, pero antes la falta de respuestas y solución positiva se ven obligados a endurecer el reclamo.

Un detalle no menor, es que en la zona no hay transporte urbano que una los distintos barrios y parajes, por lo que el TEG (Transporte escolar gratuito) es inviable de aplicar.

“Para la escuela se nota como un número, si van 130 alumnos se lo toma como ya está… el resto queda totalmente excluido del sistema educativo. Desde la dirección del colegio nos han dejado claro que el reclamo lo tiene que hacer la familia y los padres somos los que tenemos que ocuparnos y preocuparnos para que nuestros hijos accedan a las tareas diarias “, puntualizó una de las mamás voceras de la escuela 81 de El Hoyo.

A lo que añadió “Para nosotros es importante que el niño pueda ir a la escuela, compartir con el otro, sociabilizar no es lo mismo hacer una tarea solo en casa. La falta de transporte agrava la situación que el sistema educativo viene padeciendo desde hace varios años “.

Sin transporte para niños y niñas con discapacidad que se movilizan en sillas de ruedas

Otro papá , cuyo hijo asiste a la escuela 223 se sumó al reclamo subrayando que los alumnos/as que padecen la falta de transporte pertenecen a las familias que bien en la ruralidad, y a él en particular enviar a su hijo a la escuela le significa contar diariamente con $900 pesos para el remis (viaje ida y vuelta), por lo que no todos los días asiste; así mismo indicó que tiene una hija con discapacidad múltiple alumna de la escuela especial Las Golondrinas que al igual que otros niños que se movilizan en silla de ruedas no cuentan con el transporte escolar adecuado para su traslado, a lo que puntualizó que “ Si bien por buena voluntad del municipio se puso a disposición la trafic del área de discapacidad, pero esa no es la solución de fondo ya le corresponde al ministerio de educación garantizar el transporte escolar”.

“La solución pasa por una decisión política, acá el Estado está vulnerando derechos y no está teniendo en cuenta que en la Comarca Andina hay muchos chicos que no están pudiendo asistir a clases. Esto es un gran desacierto, ahora estamos viendo que están queriendo implementar una hora más de clases, no estamos teniendo un día completo… acá hay algo que está mal y es real. Acá hay una decisión política que se tomó ciegamente de hacer un recorte en donde la estamos pagando todos en algo tan importante que tiene que ver con la educación, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, calefacción … Es lamentable porque la ministra de educación es de la zona , hay una cuestión de no querer oír es complejo lo que está pasando acá, no nos escuchan . “