Combatientes del fuego del Servicio Nacional Sur siguen esperando respuestas a reclamos laborales

Brigadistas de la delegación del servicio nacional de manejo del fuego, con asiento en Las Golondrinas, continúan visibilizando reclamo de tres puntos esenciales, relacionados con salarios por debajo de la canasta básica, trabajo de alto riesgo e insalubre y régimen de jubilación diferencial, al tiempo que recuerdan que siguen sin cobrar los viáticos atrasados del año pasado (2022).

Es válido informar, que los trabajadores del SNMF en pie de reclamo , no cesan de desempeñar sus labores en plena temporada alta de riesgo de incendios combatiendo en los eventos ígneos que afectan la región; aunque de no obtener respuestas no descartan comenzar medida de fuerza .

Compartimos texto completo de comunicado emitido por los trabajadores trabajadoras de la Brigada Nacional Sur (SNMF):

Los trabajadores de la Brigada Nacional Sur nos vemos en la obligación de redactar el siguiente comunicado de prensa debido a la ausencia del estado y la no respuesta ante los reclamos que venimos llevando desde hace muchísimos años.

La Brigada Nacional Sur fue creada en el año 1996, tras una serie de incendios devastadores que azotaron a nuestro País. Desde entonces nuestra Brigada ha trabajado ininterrumpidamente a lo largo y a lo ancho de nuestro País, como así también en países como Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil, no solo combatiendo incendios sino que la Brigada Nacional Sur ha capacitado a todo el País en incendios forestales durante todos estos años siendo así una escuela para todos los compañeros y compañeras que hoy se encuentran trabajando en incendios. Sin Embargo, la situación al día de hoy se vuelve insostenible por las razones que enumeraremos a continuación:

-Sueldos por debajo de la canasta básica: Contamos con sueldos que no representan el trabajo el cual con tanta dedicación realizamos, por debajo de la canasta básica, sin poder llegar a fin de mes y teniendo que vivir con dinero prestado para dejarle a nuestras familias cada vez que viajamos a otros lugares a trabajar a incendios.

– Trabajo de alto riesgo e Insalubre: Nuestra tarea no está reconocida como de alto riesgo e insalubre, por lo tanto, no contamos con ningún seguro diferenciado como si hace unos días lograron obtener los compañeros Bomberos Voluntarios, tras los desafortunados dichos del viceministro.

-Régimen de jubilación diferencial: tras manejos políticos que son totalmente ajenos a los trabajadores y trabajadoras de la Brigada nacional, no se pudo dar quorum para que tengamos una jubilación anticipada, es decir que nos retiramos a los 65 años, con los pulmones llenos de humo y cenizas, sin poder disfrutar de una vida plena.

Viáticos atrasados: Seguimos sin cobrar los viáticos atrasados del año pasado. Nos han mentido una vez más diciendo que se iban a liquidar antes del 2023 y no fue así.

Y la gota que rebalsa el vaso es la creación de la subcentral del servicio nacional en Junín de los andes, no por la creación en sí, sino porque desde el año 1996 que nuestra amada brigada esta DE PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL INTA, NO CONTAMOS CON EDIFICIO PROPIO.

Es por esto que los/as trabajadores/as estamos analizando una serie de medidas a tomar ante tanto manosea e inoperancia del Servicio nacional, que sigue gastando Millones y millones de pesos en medios aéreos y equipamiento, pero A LOS TRABAJADORES/AS NOS TIENEN TOTALMENTE ABANDONADOS.

Responsabilizamos al sr ministro JUAN CABANDIE, al viceministro SERGIO FEDEROVISKY y al director del servicio nacional ALBERTO SEUFFERHELD.

Agradecemos difusión, y sabemos que la sociedad esta de nuestro lado, porque en cada incendio estamos y estaremos presente DEFENDIENDO LA PATRIA.