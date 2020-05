El senador nacional Alfredo Luenzo valoró el poder sesionar de forma virtual desde el territorio

El senador Alfredo Luenzo, participó de la histórica primera sesión virtual de la Cámara Alta Nacional, desde el despacho de la intendencia municipal de Lago Puelo. Al respecto el legislador nacional del Chubut, resaltó como positivo la posibilidad que dio la sesión remota que las regiones del Chubut estén representadas de forma equilibrada a través de sus tres senadores; además dijo que es una modalidad que debería sostenerse para que los legisladores puedan estar junto a la gente en el territorio.

En ese sentido, los tres legisladores nacionales del Chubut, sesionaron desde distintos puntos de la provincia, Juan Mario País desde Comodoro Rivadavia; Nancy González desde Puerto Madryn y Alfredo Luenzo desde Lago Puelo.

Este último en dialogo con Noticias de la Comarca indicó “A mí me tocó sesionar desde mi segundo hogar, desde Lago Puelo en donde tengo hace más de 20 años mi casa, Comodoro y Lago Puelo son mis dos lugares de residencia en Chubut . Creo que esto representa de algún modo mucho más real la que debe ser representación parlamentaria en territorio”

Por otra parte Luenzo, sostuvo que es una modalidad que debería sostenerse para que los legisladores nacionales puedan estar con la gente y tengan la responsabilidad de caminar por barrios y calles. ”Esta vez ha sido por un hecho excepcional, pero me parece que sesionar de esta manera, y la obligatoriedad de quedarnos cada uno en nuestra región, tiene que ser una conducta de la que tenemos que apropiarnos, como representantes parlamentarios “ , señaló.

Consultado por su visión sobre las críticas de la oposición sobre las decisiones del gobierno nacional de priorizar la salud de los argentinos por sobre la economía, Alfredo Luenzo indicó “son criticas coherentes con el modelo neoliberal, en donde siempre se ha jerarquizado lo financiero por encima de las personas. No por casualidad llegamos a fines del año pasado con 15 millones de pobres en la Argentina y que ha dejado a un sector financiero desfortalecido. Pero Alberto tiene una mirada mucho más equilibrada no es blanco y negro, no es salud o economía, son las dos cosas al mismo tiempo. Las medidas tomadas por Alberto, pone por encima de todos una concepción humanista que tiene el gobierno de Alberto y Cristina, que yo pongo en valor y vamos a seguir defendiendo”, aseguró el legislador nacional.

Situación del Chubut

Llegado el momento de referirse a la crítica situación financiera que atraviesa la provincia, Luenzo sostuvo que Chubut tiene características distintas que la crisis nacional al decir “Venimos de una historia distinta, más allá de lo macro que significaron los cuatro años de gobierno; la provincia tiene sus propios problemas, el gasto primario ha crecido por el doble de lo que ha sido la inflación”.

En ese sentido hizo referencia a debilidades propias del actual gobernador, sumado a otras cuestiones de fondos y el impacto de la pandemia que ponen a Chubut en una situación extremadamente difícil.



Renegociación deuda externa

Al respecto el senador, sostuvo que Argentina ha sido sincera al decir que la deuda externa no se puede pagar sobre el hambre del pueblo.” Hay dos cosas a tener en claro, Alberto dijo no podemos pagar, que vamos a pagar cuando la Argentina crezca, pero también creo yo que hay que investigar por qué este endeudamiento, ¿por qué hemos tomado deuda y por qué se ha fugado esa toma de dinero en capitales muy cercanos a la gestión de Mauricio Macri? Donde está la deuda es lo que hay que investigar…”, aseveró Luenzo.

¿Cuáles son los desafíos a afrontar pos pandemia?

“Hay que ir definiendo políticas de acción primero a favor de las Pymes y los sectores más vulnerables, hay toda una redefinición económica que depende de la política que el gobierno nacional vaya a implementar y del acompañamiento que obviamente va a tener de la gran mayoría del senado. Las medidas irán surgiendo en el día a día no sabemos qué puede pasar…”.



Reclamo apertura Paralelo 42º

Respecto al reclamo de apertura del límite interprovincial del Paralelo 42º, Alfredo Luenzo respondió “No se entiende o no se quiere entender, o no se comprende porque no se conoce que es lo que habitualmente ocurre. La Comarca Andina es una sola unidad social, económica, política, cultural, tiene una sola identidad… es muy difícil partirla en dos, es como si queremos dividir Comodoro Rivadavia a partir del cerro Chenque, no sería posible porque de hecho hasta lazos familiares hay. Creo que la división política no puede ser una división que se traslade a políticas de gobierno concretas que dividan a la Comarca por la mitad, creo que es una equivocación, se podría haber trabajado en conjunto en todo caso con políticas sanitarias en Villegas o un poco más acá”.

Para más adelante añadir que tanto legisladores de Rio Negro como de Chubut, han propiciado la idea de que los gobernadores puedan llegar a un entendimiento, para que la barrera no sea política. “Esto es un aprendizaje, yo creo que la Comarca va a tener que definir de cara al futuro una vez que supere todo esto, como microrregión con un criterio de crecimiento de forma equilibrada y conjunta, no se pueden determinar políticas de un lado y del otro del Paralelo, es un error, hay que trabajar de forma conjunta de cara al futuro, esto que hoy vivimos ha expuesto una vez más que somos una misma cosa en todos los aspectos”, insistió en remarcar el funcionario.

Finalmente el senador Luenzo, fue crítico con la política de seguridad implementada en la provincia del Chubut en el marco de la emergencia por la Pandemia “Creo que la política de seguridad en muchos casos estuvo por encima de las políticas sanitarias. Se han cometidos excesos, que yo he denunciado y acompañado a las asociación de derechos humanos, porque me parece que ésta no es la forma de controlar la salud de la población. Yo no voy a interpretar decisiones que se han tomado en el campo de la sanidad, creo que se ha trabajado mucho y que el ministro Puratich tiene un compromiso con la política sanitaria , pero no podría evaluar el porqué de la decisión que se ha tomado “, dijo el legislador nacional en referencia al cierre estricto del Paralelo 42º y el estado de situación sanitaria de los hospitales de la Comarca Andina del Noroeste del Chubut.