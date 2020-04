Tres intendentes de la Comarca  permanecen atentos a lo que pueda suceder en el retén de control de Chubut Ruta 40-Paralelo 42º

Intendentes de tres localidades de la Comarca Andina, Sánchez de Lago Puelo, Huisman de El Hoyo y Fabián Rudolf titular interino de El Bolsón, se reunieron a la altura del límite interprovincial Paralelo 42º, preocupados por versiones que afirman que a partir de este lunes la policía del Chubut restringiría aún más la circulación sobre ruta nacional 40, limitando la misma a los servicios de salud y abastecimiento alimentario e insumos básicos.

Esta situación puso en alerta a los mandatarios municipales, teniendo en cuenta que la vida económica, laboral, productiva, comercial, sanitaria y social de las comunidades de la Comarca funciona como una especie de red regional /territorial con una interacción fundamental para su subsistencia.

Durante el segundo encuentro en el que tomaron participación los jefes de comisaria El Bolsón y Lago Puelo, los intendentes decidieron mantenerse en alerta monitoreando el desarrollo del control de circulación sobre ruta Nacional 40 en el retén enclavado en jurisdicción Chubutense, sobre el cual transcendió que a partir de este lunes existiría la orden de endurecer las restricciones de circulación.

Por su parte el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez indicó que al no haber una orden formal directa al jefe de reten a cargo de comisaria El Hoyo y las comisaría de la jurisdicción de la localidad puelina, ni tampoco del escuadrón 35 de gendarmería nacional, decidieron mantenerse en alerta y a espera de lo que suceda con el correr de las horas

Por su parte Fabián Rudolf , presidente del HCD de El Bolsón a cargo de la intendencia, indicó que el ministro de gobierno de Rio Negro se ha hecho eco de esta preocupación y está atento a la situación, como así también la defensora adjunta del pueblo , a lo que añadió “ porque si esto llega a suceder , se tomara de la provincia de Rio Negro algún tipo de acciones en defensa de la población de Rio Negro que se encontraría afectada por esta eventual medida” .

Si bien no está descarada la posibilidad de que el municipio de El Bolsón acciones con algún tipo de medidas judicial contra el Ministerio de Seguridad de Chubut, tal lo adelantado en comunicado oficial el día sábado, el funcionario municipal dijo al respecto “ En tanto no tengamos una definición concreta o alguna normativa y/o medida del ministerio que vaya en contra del DNU , no vamos a tomar medidas unilaterales, las vamos a tomar en conjunto con los intendentes de Lago Puelo y El Hoyo, porque si hay una afectación es Comarcal, tenemos que fortalecernos y hacer una defensa en ese sentido “, aseveró Rudolf.

Así mismo se advirtió que a nivel Nacional también están atentos a lo que pueda acontecer en el retén chubutense del Paralelo 42º, no solo por tratarse de una Ruta de carácter Nacional, sino también por la necesidad de garantizar el cumplimiento del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, en todo el territorio Argentino.

El hecho es que recién mañana lunes se sabrá si se da real cumplimiento a la orden de limitar aún más las restricciones de circulación entre ambas provincias, la cual supuestamente se habría bajado de forma telefónica al jefe del retén del Paralelo 42º y para ello arribaría a la zona el jefe de la Unidad Regional Esquel junto a personal de infantería.

De suceder esto, la complicación afectaría a una importante cantidad de personas que aún tienen pendiente el cobro de jubilación, pensión, beneficio de ayuda social por sucursales bancarias del Banco Nación y Patagonia con única delegación en el Bolsón y Banco Chubut S.A. con sucursal en El Hoyo y Lago Puelo; y otras tantas que se desempeñan laboralmente dentro de los rubros y asistencias exceptuados por el DNU 297/2020 .