Se realiza en El Hoyo el 2do Encuentro de Cannabis Medicinal y Terapéutico

El viernes 10 y sábado 11 de diciembre, se llevará a cabo en la localidad de El Hoyo el 2do encuentro de cannabis medicinal/terapéutico, el cual contará con expositores provinciales y nacionales, , conferencias, talleres y stands .

Agustín Do Nascimento, secretario de desarrollo económico del municipio de El Hoyo, al confirmar la realización del evento, indicó que el mismo se desarrollará durante dos jornadas, cuyo programa contempla el desarrollo de mesas expositoras en casa de la cultura (viernes de 16 a 19 hs./ Sábado de 10 a 18 hs. inscripción por orden de llegada ); en el salón del centro de informes se realiza un taller (sábado a partir de las 14 hs.-con inscripción previa) .

En ese marco se indicó que participarán de las jornadas especialistas médicos y científicos de distintas partes de la provincia, y de Buenos Aires. Las temáticas están divida en mesas de salud, producción, análisis científico, legal y experiencia de cada uno de los cannabicultores.

El funcionario municipal subrayó “La idea es nuclearlos porque apostamos avanzar en la capacitación y en la concepción que se tiene hoy del cannabis para entender que es una cuestión con muchas fortalezas desde lo terapéutico”.

Así mismo indicó que ya están las invitaciones cursadas, Do Nascimento al ser consultado si están invitadas a participar las fuerzas de seguridad, puntualizando al respecto que “otra de las patas que buscamos es sensibilizar a las fuerzas de seguridad porque sabemos que hubo algunos casos de persecución con acontecimientos que no deberían haber sucedido, sobre gente que tenía los permisos uy están en un marco legal, me parece que viene desde esa cuestión por falta de sensibilización o empatía. Es necesario normal cada vez más la actividad, en defensa de los cannabicultores, y acompañarlos en este proceso de transformación” .

Aspectos legales

El Secretario municipal Agustín Do Nascimento, recordó que el municipio de El Hoyo está adherido a la leyes Provincial y Nacional. Y junto a la provincia trabajan en el nucleamiento de cannabicultores, con la premisa de impulsar la producción de cannabis con carácter medicinal y terapéutico con agregado de valor a través de la fabricación de aceites y cremas, como una alternativa económica para la localidad.

El titular del área de desarrollo económico , en relación a la ley nacional vigente, y la ingresada a la cámara legislativa nacional con tratamiento pendiente, recordó que “Hoy la ley nos permite avanzar en la investigación, toda producción tiene un sentido científico y análisis terapéutico con los médicos; la ley que se manda y que está a la espera su tratamiento nacional, tiene el objetivo de darle un viraje a la cuestión y concebir a la producción con una perspectiva comercial siempre desde el punto de vista medicinal y terapéutico”.

Escenario local

Do Nascimento al ser consultado por el escenario de acciones locales, respondió “ Hoy estamos dando los pasos que se pueden dar y permite la ley ; la ley solo nos permite la inscripción de cannabicultores en el REPROCAN, solo para producción y terapia particular, se permite un máximo de 9 plantas previa receta de un médico.

A esto el funcionario municipal agregó “Nosotros estamos hoy nucleando a los cannabicultores y pensando en diferentes esquemas de producción y comercialización para cuando la ley lo permita estar avanzados en el asunto. Fuimos indagando diferentes esquemas para producir bajo formatos cooperativos y no cooperativos y buscando alianzas con el CENPAT del CONICET “ .