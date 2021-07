Salud: Chubut recibió de Nación 52 tablets para fortalecer el Primer Nivel de Atención

El objetivo de incorporar este equipamiento para agentes sanitarios y otros miembros del equipo de salud es consolidar el trabajo que realizan en los territorios, donde son un nexo fundamental entre la comunidad y el sistema de salud, garantizando la salud integral de toda la población. “Esta entrega de tablets es la primera de una serie de entregas que nos va a hacer el Ministerio de Salud de la Nación, hasta totalizar 152 tablets”, precisó el ministro de Salud provincial, Fabián Puratich.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Salud provincial que conduce Fabián Puratich, recibió por parte de los subsecretarios de Medicamentos e Información Estratégica, Gastón Morán, y de Articulación Federal, Verónica De Cristófaro, en representación del Ministerio de Salud de la Nación, una donación de 52 tablets para fortalecer el Primer Nivel de Atención de la Salud.

La entrega tuvo lugar este miércoles por la tarde en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, en Rawson, y responde a la estrategia de fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de la Salud que llevan adelante de manera conjunta las carteras sanitarias nacional y provincial.

El objetivo de incorporar este equipamiento para agentes sanitarios y otros miembros del equipo de salud es consolidar el trabajo que realizan en los territorios, donde son un nexo fundamental entre la comunidad y el sistema de salud, garantizando la salud integral de toda la población.

Acompañamiento permanente de Nación

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, agradeció “el acompañamiento permanente desde Nación, no solamente por la presencia física y los equipos informáticos que nos acaban de entregar, sino también por estar siempre a disposición ante cualquier necesidad”.

Además, Puratich indicó que “esta entrega de tablets es la primera de una serie de entregas que nos va a hacer el Ministerio de Salud de la Nación, hasta totalizar 152 tablets, que están destinadas a los trabajadores del primer nivel de atención y a los vacunadores de la provincia”.



Acercar el sistema de salud a la gente

Por su parte, la subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, Verónica De Cristófaro, dijo que “entregamos estas tablets para fortalecer la atención primaria de la salud y para que las utilicen también los vacunadores de la provincia, que están llevando adelante la Campaña de Vacunación contra el Covid-19”.

“Esto que están haciendo acá en Chubut, de ir casa por casa, me parece magnífico”, destacó la funcionaria nacional, quien comentó que este miércoles en Trelew “acompañamos al ministro Puratich hasta un domicilio, en donde claramente si no nos acercábamos nosotros como sistema de salud, esas personas no iban a ser vacunadas ya que tenían dificultades motoras para poder acceder a la vacuna”, razón por la cual “los quiero felicitar”, concluyó.

