En El Maitén trabajan en la puesta en valor del ferrocarril “ la Trochita”

Desde la dirección de turismo El Maitén informan que en conjunto con la Subgerencia de la Trochita se encuentran restaurando y acondicionados vehículos de arrastre del patrimonio del Viejo Expreso Patagónico, que se hallan al resguardo en el predio del ferrocarril en El Maitén hace más de 50 años.

Dichos trabajos tienen como objeto jerarquizar y poner en valor el plantel de maquinaria en desuso existente en la estación y taller del Viejo Expreso Patagónico enclavado en la localidad ferroviaria El Maitén; los mismos permitirán la reutilización de estos vehículos antiguos que marcan identidad y desde hace años son un atractivo de reconocimiento internacional.

En ese marco se destacó que dicha propuesta, forma parte de un trabajo interinstitucional entre la Dirección de Turismo de la Municipalidad de El Maitén y de la Sub gerencia del Viejo Expreso Patagónico denominada Proyecto: “Puesta en valor del Área Ferroviaria” y aporta una mirada actualizada de cómo experimentar el patrimonio turístico y tecnológico vinculado a “La Trochita” como elemento forjador de una identidad local muy particular, localidad que originalmente surgió como asiento de la actividad primaria ganadera.

Por otra parte desde el área de turismo municipal se encargaron de remarcar que el Viejo Expreso Patagónico, atrae a cientos de turistas de todo el mundo que no solo se acercan para recorrer parte de nuestra meseta, sino que además, se deleitan con los galpones y museo ferroviario. Es así que la nueva oferta puesta en marcha, está al alcance del público local y visitante, con mucha expectativa apuntan a visibilizar y fortalecer la identidad de pueblo ferroviario local.