Preocupación por principios de incendio forestales generados por quemas

Esta semana los bomberos de El Hoyo, debieron intervenir en varios principios de incendios, a raíz de quemas descontroladas de residuos forestales.

En dialogo con Noticias de la Comarca, el jefe de cuerpo activo Joaquín Aguilera, señaló que desde el cuartel se trabaja también en materia de prevención a través de las redes sociales y spot radiales, aunque subrayó “lamentablemente, la gente a veces no escucha, no entiende o cree que no pasa nada”.

🛑LEE NOTA COMPLETA Y ESCUCHA AUDIO NOTA CON JEFE DE BOMBEROS EL HOYO-JOAQUIN AGUILERA 👇👇

En el término de la semana en solo dos días ( Martes y Miércoles) , se intervino en seis principios de incendios forestales , provocado por quemas fuera de control por distintos factores relacionados por el descuido humano o por efectos del viento.

A la fecha si bien las quemas están permitidas, se indicó que la brigada de bosques, no está otorgando nuevos permisos, y las ya habilitadas pueden hacerse solo hasta las 12 horas(mediodía) .Se estima que a fin de mes se procederá a prohibirlas.

Consultado Aguilera , como es el sistema de intervención bomberil más allá del trabajo de combate del fuego, entorno a los incendios generados por quemas, explicó que la institución interviene en la emergencia y luego labra un acta que es elevado al juzgado de faltas municipal, órgano que tiene la facultad de evaluar cada situación y aplicar la normativa vigente.

Llegada la temporada de riesgo de incendios, el cuartel de bomberos de El Hoyo, refuerza el trabajo con guardias activas los fines de semana, además de mantener un trabajo bien aceitado en conjunto con las brigadas de bosques, sobre todo por las características de interface que existen en la zona.

Al respecto Joaquín Aguilera, indicó que el mapa local de relevamiento existente, refleja entre un 60 y 70 % de la población que vive metida en el bosque,” lo más grave es la que vive rodeada de bosques de pino, por las características del mismo. Tenemos toda la zona rural que convive con el bosque. Se está trabajando con el tema de los accesos; si bien el relevamiento de tanques australianos este hecho ahora hay que actualizarlo por las condiciones de emergencia hídrica que afecta la zona, para saber si están cargados “, remarcó el jefe de cuerpo activo de bomberos El Hoyo.

Por otra parte, indicó que a seis meses de la catástrofe ígnea del 9 de marzo, la asociación ha podido ir recuperando el material dañado con recursos propios de la institución; aunque recién este mes se pudo arreglar el móvil afectado. “Lamentablemente hay que aclarar que cuando se nos rompe estas cosas, somos nosotros los que tenemos que buscar la solución, nadie viene a arreglar nada”, sostuvo Aguilera.