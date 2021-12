Luz y Fuerza suspende el paro y se conforma una comisión para resolver el conflicto en Servicios Públicos

El lunes pasado arrancó un paro por 48 horas y desde el miércoles otro por 72 horas. Según el cronograma inicial, desde el sábado 11 se iniciaba una medida de fuerza total por tiempo indeterminado que, finalmente, fue desactivada ante la firma de un acta acuerdo que abre un plazo de diez días para negociar una solución al reclamo que viene haciendo el gremio al Gobierno provincial.

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia decidió este viernes suspender transitoriamente las medidas de fuerza progresivas que venía manteniendo a lo largo de toda la semana por el incumplimientos desde hace casi dos años de algunos ítems del Convenio Colectivo de Trabajo, que impactan en el salario de los trabajadores del área de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut.

En diálogo con Cadena Tiempo, el secretario general del Sindicato, Héctor González, aseguró que "hoy al mediodía (por el viernes) tuvimos una reunión con el Gobierno y llegamos a un acuerdo de conformar una comisión y por diez días se suspenden transitoriamente las medidas, para ver si podemos llegar a un acuerdo por la diferencia salarial generada por no aplicar el convenio con los trabajadores de Servicios Públicos, ya que el Estado provincial no se sienta a negociar paritarias".

En diálogo con Cadena Tiempo, el secretario general del Sindicato, Héctor González, aseguró que “hoy al mediodía (por el viernes) tuvimos una reunión con el Gobierno y llegamos a un acuerdo de conformar una comisión y por diez días se suspenden transitoriamente las medidas, para ver si podemos llegar a un acuerdo por la diferencia salarial generada por no aplicar el convenio con los trabajadores de Servicios Públicos, ya que el Estado provincial no se sienta a negociar paritarias”.

González explicó que “esto no se trata solamente de una paritaria, ni de una recomposición. Hace 23 meses y vamos para los dos años que no vienen cumpliendo con el Convenio Colectivo de Trabajo, con una deuda importante porque los trabajadores no participaban de las paritarias. Estamos hablando de nás de 83% de diferencia salarial en contra de los trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Energía, en relación a los trabajadores que tienen el mismo Convenio y están dentro de las cooperativas”.

González manifestó que «el diálogo está abierto», aunque aclaró que “no hay Conciliación posible. Se firmó un convenio para arreglar con la patronal. Tiene que aplicarse la ley. Las partes deben cumplir el Convenio. Le transmití esto al gobernador (Mariano) Arcioni y al ministro (Oscar) Antonena. Los trabajadores de Servicios Públicos deben cobrar el mismo Convenio que el resto de nuestros afiliados, no hay nada que conciliar, hay que cumplir con lo que dice la ley.

