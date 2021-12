Homicidio en El Bolsón: En juicio abreviado las partes acordaron 4 años de prisión para el asesino de Sergio Salazar

Este martes se llevó a cabo vía zoom una audiencia de juicio abreviado por el homicidio del joven Sergio Alberto Salazar que tiene como autor del hecho a Ricardo Argentino Huenelaf; en la misma la querella y la defensa expusieron ante los jueces el acuerdo entre las partes, de cuatro años de prisión efectiva para el único acusado en la causa . Ahora la justicia tiene 10 días para dejar firme la sentencia y hacer efectivo el cumplimiento de la condena.

Salazar fue asesinado de una apuñalada en la vía publica frente a una despensa de barrio Industrial de la localidad de El Bolsón el 6 de junio del año 2020, la víctima recibió una herida mortal punzo cortante en el pecho en la zona de la derecha lo que le produjo un shock hipovolémico.

Desde ese momento la hermana y la madre del joven, transitan un lento y doloroso proceso en busca de justicia, la cual parece haber llegado este martes con la concreción de la audiencia de juicio abreviado, con un tribunal integrado por los jueces Marcos Burgos, Gregor Joos y Marcelo Álvarez Melinger, realizada vía zoom desde el estudio jurídico del Dr. Víctor Hugo Massimino letrado de la querella.

Alejandra Salazar hermana de la víctima, al respecto dijo “Esto es a lo que pudimos llegar, es nada, no tenemos testigos del hecho, no son muchos los años que se le van a dar … no pudimos hacer más. Se me cierra el alma, con 20 años le sacaron todos sus sueños, me lo arrebataron … Ahora si puedo ir a ver a mi hermano al cementerio, porque le dije que hasta que no tenga un juicio no iba a ir”, dijo entre lágrimas.

El grupo Justicia Comarca, representado en esta oportunidad por Luis Albornoz, acompañó a la familia de Sergio Salazar durante la jornada de juico abreviado, que se realizó por zoom, quien indicó al respecto “Estamos acompañando a la víctima, porque sabemos lo que es el dolor. Es una fecha muy dura, llega navidad y fin de año es cuando se nota más la silla vacía, esperamos que la justicia traiga un poco de reparo a la familia. Sabemos que tenemos una justicia lejana y tardía, por eso esperamos que el juez Joos, Burgos y Melinger, puedan traer un poco de tranquilidad a esta familia . Los ciudadanos de El Bolsón nos merecemos una cercanía de la justicia, esto de hacerlo por zoom es muy lejano, nos merecemos que la justicia este más cercana a nosotros, no puede ser que nosotros que también somos víctimas tengamos que estar conteniendo a otras víctimas, necesitamos profesionales preparados para esto. La familia queda con sabor de vacío y amargo, es eso o la nada misma, la justicia cada vez es más distante “, aseveró como en otras ocasiones Albornoz.

hay que recordar que el homicida, estuvo en un principio bajo prisión domiciliaria en El Bolsón, pero hasta la audiencia del juicio abreviado se supo que vive en la ciudad de Bariloche.