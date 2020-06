Esquel adhirió a la ley que reconoce al aceite de cannabis para uso medicinal

El Concejo Deliberante de Esquel, adhirió a la Ley Provincial I – N°601 de “investigación médica y científica de uso medicinal de la planta cannabis y sus derivados”, y a la Ley Provincial I – N°588 que prevé la “incorporación del aceite de cannabis al vademécum de Salud Pública de la Provincia”.

La iniciativa fue propuesta desde la banca del PJ-Frente Patriótico- , por el edil Dr. Juan Devetak .

El hecho de estar adherido a dicha ley, va a significar un avance a la hora de incursionar en el desarrollo de la investigación sobre la producción de aceite de cannabis controlada en el futuro. En el marco de la quinta sesión ordinaria legislativa del HCD Esquel, realizada días atrás, la banca el vecino la ocupó el presidente de la Asociación de Cannabicultores de Federico Galván, quien considero que la citada adhesión, es un paso legislativo previo para poder avanzar con ordenanzas locales que vayan en esta sintonía, al tiempo que remarcó la importancia de poner el tema en agenda.

Al tiempo que tuvo a su cargo la presentación de un proyecto que apunta a regular la venta y el consumo de cannabis con fines medicinales; ene se marcó subrayó que en varios países está reconocido el potencial terapéutico del cannabis, y en nuestro país aún sin un marco regulatorio existe su uso; por lo que entiende que el propio Estado debe buscar mecanismos para garantizar la seguridad del uso medicinal.

Galván sostuvo además que el encarcelamiento no es una solución, para luego resaltar la decisión de Uruguay, de establecer la posibilidad de cultivar cannabis en domicilios particulares, o asociaciones civiles sin fines de lucro.

En diálogo con diario Chubut, tras varios días de aprobada la adhesión a la Ley provincial, el presidente de la Asociación de Cannabicultores de Federico Galván adelantó que el proyecto presentado, que todavía espera tratamiento, al sostener “Mi proyecto sigue en la Comisión de Asuntos Legales y estoy a la espera de que nos citen para ampliarlo. Por otra parte, estamos en contra de que el Gobierno provincial esté mirando la producción estatal de cannabis de forma centralizada, sin la posibilidad de permitir el autocultivo. Porque eso va en contra de una democratización del acceso seguro al cannabis, y no resuelve el tema de la diversidad de variedades. Entonces no termina de ser una solución real a la necesidad de un cannabis para cada patología, para cada persona”.

Por otra parte Galvan , considera que sería interesante el Gobierno provincial convoque a las asociaciones civiles cannabicas, y que escuche lo que tienen para decir y aportar.