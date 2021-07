Chubut: Si el gobierno no convoca a paritarias los docentes pararán 48 horas

Desde el gremio ATECh , anunció un paro de 48 horas para el lunes 26 y 27 de julio, esto sucederá si en el transcurso de la semana próxima el gobierno del Chubut no convoca al sector a sentarse en mesa de negociación paritaria.

En ese sentido en titular del gremio , recordó que hace 19 meses, el sector docente cobra el mismo salario, mientras que la inflación acumula un 55%. Subrayando además los costos de vida en la región Patagónica, sustancialmente diferente al de otros sectores del país.

Hasta este viernes, según afirmó el sindicalista Santiago Goodman, el gobierno no los había convocado.

Al tiempo que el secretario general de ATECh , se encargó de enfatizar que “claramente, cuando aumentó la recaudación, el valor del crudo de petróleo y la coparticipación, la Provincia no puede decir que no está en condiciones para no alcanzar una recomposición salarial”.