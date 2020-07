El nene con domicilio en Lago Puelo que se encontraba por cuestiones de salud desde hace una semana en Bariloche se contagió Covid 19

El nene con domicilio en Lago Puelo, que dio positivo para Covid 19 en Bariloche ciudad en la que se encuentra internado por una situación de salud ajena al virus , según lo informado por el ministerio de Salud de Chubut , está en esa ciudad rionegrina acompañado por sus padres, desde hace una semana. En relación al caso, se identificaron cuatro contactos estrechos que cumplen con el asilamiento correspondiente.

Se trata de un menor de edad de un año que se encontraba en Bariloche junto a sus padres desde el pasado 16 de julio por cuestiones sanitarias no relacionadas a Covid 19. Mientras permanecía allí comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad se lo hisopo, confirmándose el resultado positivo el jueves 23 .

En un comunicado emitido ayer viernes tras el reporte de la provincia del Chubut Nº 142, desde la mesa de contingencia POR Covid-19 la dirección del área programática Esquel , informó que el menor se encuentra en buena evolución de salud y permanece cumpliendo aislamiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche, junto a sus dos contactos estrechos identificados ( padres).

Así mismo en relación al caso, se identificaron otros dos contactos estrechos , familiares del menor, que regresaron este viernes desde Bariloche, para cumplir aislamiento estricto en la localidad de Lago Puelo.

El relevamiento entorno al caso fue realizado por el equipo de salud del hospital de Lago Puelo y del área programática Esquel, se llegó a la conclusión que hasta el momento no fueron detectadas personas compatibles con síntomas de la enfermedad en contacto con el niño y su grupo familiar; tampoco refieren haber tenido ningún tipo de vínculo con viajeros provenientes de zonas declaradas de riesgo para el contagio de la enfermedad en los últimos 15 días de su permanencia en la localidad.

Teniendo en cuenta el resultado obtenido de encuestas y relevamientos, la dirección del APE , informó que hasta el momento no es posible asociar una fuente de infección en la provincia del Chubut que tuviera relación con el nene infectado, cuyo resultado positivo se dio en la provincia de Rio Negro tras estar varios días en la ciudad de Bariloche por otras cuestiones de salud, no relacionadas a Covid 19.