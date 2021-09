El Juez de Lago Puelo citó a audiencia al gobernador por el megaoperativo policial en barrios populares encabezado por Massoni

A raíz de una presentación judicial impulsada por vecinos del Barrio bosques al Sur, de Las Golondrinas, tras el megaoperativo policía desplegado el pasado 21 de julio, con la presencia del Ministro Federico Massoni, se confirmó que el juez Guillermo Gregorio del juzgado civil de Lago Puelo, tras dar lugar a un recurso de habeas corpus preventivo, convocó a una audiencia para el próximo lunes al gobernador Mariano Arcioni. Piden el retiro de la fuerza de seguridad provincial en el sector.

Vecinos del Barrio Popular Bosques al Sur, de Las Golondrinas junto al abogado que los representa, EL Dr. Edgardo Manosalva, confirmaron en conferencia de prensa que el Juez Guillermo Gregorio, del juzgado civil de Lago Puelo, tras admitir recurso de habeas corpus preventivo presentado ante lo que consideran una acción represiva, persecutiva y de hostigamiento policial dispuesta sobre el sector por orden del Ministro de seguridad del Chubut, Federico Massoni , a raíz del megaoperativo del 21 de julio , citó a audiencia al gobernador Mariano Arcioni y a vecinos y vecinas accionantes de la medida denunciante del excesivo despliegue de la fuerza policial en los barrios populares afectados por el incendio del 9 de marzo.

A dicha presentación judicial impulsada por los vecinos se suman otras acciones administrativas ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y el Municipio de lago Puelo.

Un vocero del barrio denunciante, señaló “queremos que la justicia y la sociedad escuche lo que tenemos para contar. Reclamamos que se retire a la policía del lugar, queremos vivir en paz, ya tuvimos que soportar el fuego que arraso con nuestras vidas, con un estado provincial ausente del incendio en adelante salvo esa presencia policial el 21 de julio con Massoni “ .

El sector denuncia ser blanco de acción represiva, de hostigamiento y acantonamiento policial en un complejo de cabañas privado, ubicado al frente del barrio.

En el barrio Bosques al Sur, viven 37 familias, que hoy luchan por reconstruir la vida que el incendio del 9 de marzo les arrasó y para vivir en paz, aseguran.

Tanto los vecinos como el abogado que los representan desmienten, que tras el incendio se hayan asentado personas y/o familias nuevas, contradiciendo de esa forma los dichos del ministro Massoni que asegura que en el sector se incrementaron las usurpaciones, al tiempo que aseveran que quienes viven en la zona integran los distintos barrios con ocupaciones en proceso de regularización, como consta en los distintos registros, municipales, provinciales y nacionales.

En rueda de prensa, se aprovechó para invitar a la comunidad a acompañar a los vecinos del barrio Bosques al Sur, el próximo lunes a partir de las 10 horas en el juzgado de Lago Puelo, a los fines de neutralizar lo que el abogado describió como “un hecho de daño social, con violación de derechos , discriminatorio y estigmatizaste”.

El abogado Edgardo Manosalva, al momento de dar su hipótesis de los motivos del accionar del Ministerio de Seguridad en el sector aseguró que “Se llama precandidatura a senador nacional, lo que ya hoy muto a una candidatura… lo manifestamos en la presentación de habeas corpus, que es que claramente todo lo que el Ministro va haciendo lo hace en función de su candidatura “.

Al tiempo que fue criticó con la figura armada del Ministro Massoni, visto claramente en el video del procedimiento de la detención producida en Trelew el pasado fin de semana por el que la jueza Mirta Romero le abrió de oficio una investigación.

Previendo la posibilidad de que a la audiencia a la que fue citado por el juez Gregorio el gobernador Arcioni, asista en su representación el Ministro de Seguridad o algún otro funcionario de primera línea, Manosalva dijo “Aprovecho para pedir que si viene el señor Ministro a la audiencia como ya fue a oros amparos en abril del año pasado, que no venga calzado, por favor somos inofensivos, los vecinos y vecinas, los letrados los empleados del juzgado , no va a necesitar portar su arma, porque con el estado de desequilibrio que está mostrando podría pasar cualquier cosa…”

Finalmente el letrado, Manosalva destacó “ Es importante destacar que este habeas corpus fue presentado en un juzgado no penal , haciendo uso del derecho que le da la constitución del Chubut a las y los accionantes de presentar esa acción en cualquier fuero. Esto está sentando un precedente histórico. El juez al declararse competente está haciendo historia y también demuestra que está a la altura de las circunstancias “