Lago Puelo: Desarticulan nuevo intento de usurpación en Radal

El concejal por el Frente de Todos Lago Puelo, Angel Gangemi, junto al secretario de Desarrollo Humano y Social, Carlos Sánchez, se hicieron presentes en un intento de ocupación en el lote 41 ubicado en zona de Radal. Luego de dialogar con la familia, lograron disuadirlos de tomar esta acción.

“La delicada situación habitacional de Lago Puelo, la crisis económica que provocó la pandemia, sumada a la pérdida de salario como consecuencia del gobierno de Juntos por el Cambio, pone en situación de vulnerabilidad a muchas familias que apenas pueden pagar un alquiler”, expresó Gangemi.

Lago Puelo es el ejido municipal más chico de la provincia, que año tras año registra un crecimiento exponencial a nivel nacional, pero por años de malas gestiones ya no cuenta con tierras fiscales municipales.

Política habitacional

“En un año y medio de gestión entregamos más de 120 lotes a través de un sistema transparente de puntajes, como no sucedió nunca en esta localidad, hemos reconocido derechos de pobladores de más de 30 años para que lleguen a tener su título de propiedad. Tenemos 5 proyectos urbanísticos 3 de ellos a nivel ejecutivo. Sin duda estamos convencidos que este es el camino para descomprimir la demanda habitacional”, resaltó el concejal.



Tierras contempladas en proyecto de ley de traspaso de la secretaría de bosques

La demanda habitacional sumada a la falta de presencia de la provincia en la zona dejó via libre a ocupaciones en cada uno de los gobiernos municipales. “Cuando nosotros asumimos teníamos un relevamiento de más de 300 familias que ocupan de forma irregular tierras que provincia aún mantiene en su poder”, expresó Gangemi. La provincia tiene más de 700 mil hectáreas en Lago Puelo.

Según el concejal “el gobierno provincial no está resolviendo y no nos deja resolver a nosotros esta situación que se agudiza y en este contexto es imposible poder planificar el desarrollo de nuestro pueblo”. Continúa la expectativa para que la provincia o los legisladores resuelvan esta situación.

“Tenemos presentado en Hábitat de Nación, proyectos urbanísticos para desarrollarlos pero ni siquiera nos visan los planos de mensura para poder concretar las obras. La solución no está en enviar más policías. Son necesarias políticas claras que aborden la situación social. Lamentablemente provincia no resuelve el estado de las rutas, la obra del hospital y otras tantas cosas, demostrando que hay una total desidia”, agregó Gangemi.

Además anticipó que “si la provincia no avanza en esta cuestión tomaremos otro camino. Por qué ya estamos cansados de que nos den vueltas, las tierras están dentro de nuestro ejido y necesitamos planificar para dejar de ir siempre detrás de los hechos. Para que esto cambie tenemos que resolver de una buena vez la situación dominial de las tierras que permita proyectar el futuro de Lago Puelo”, concluyó el concejal.