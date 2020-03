El Hoyo: Padre de familia teme por la vida de sus hijos pide que retiren la línea de alta tensión que atraviesa su propiedad

Mauro Sánchez, vecino de la localidad de El Hoyo padre de familia, acudió a este medio cansado de no obtener respuesta por parte de servicios públicos provincial a múltiples reclamos desde hace más de 10 años, pide el retiro del tendido de línea de alta tensión (132 Kv) que atraviesa su propiedad. Teme por la vida de sus tres hijos que ante la situación de riesgo en la que viven no pueden disfrutar y jugar libremente en su propio patio.

Es válido remarcar que esta misma situación afecta a muchos otros habitantes de la localidad, ya que dicho tendido atraviesa todo el ejido municipal, pasando en gran parte por propiedades privadas en zona rural y por pleno casco urbano. Se habla de riesgo inminente ya que la falta de mantenimiento de la misma y el panorama antes descripto ya han sido causantes de accidentes con pérdida de vidas humanas y lesiones de gravedad; además de ser generadora de varios de los principios de incendio en la zona.

Sánchez remarcó que su reclamo data” por nota hace 10 años desde que empecé a hacer mi casa, y de mi señora de toda la vida, ella es nacida acá en El Hoyo”.

En ese marco indicó que los principios de incendios generados por la falta de mantenimiento y limpieza de la línea de alta tensión, hay un lote baldío lindante a su propiedad con árboles muy altos con ramas que ya se han quebrado y rosan el cableado eléctrico significando un alto riesgo; a ello se suma el mal estado de los postes de madera que sostienen el tendido que los días de viento se mueven.

Sánchez, es brigadista y dijo que le llama mucho la atención porque en la zona ubicada detrás de la delegación de bosques, el sector conocido como eco aldea cuando iniciaron la ocupación con tirada de pinos e inicio de construcción de casas , en menos de tres semanas servicios públicos les sacó el tramo de tendido eléctrico de alta tensión correspondiente a la misma línea que atraviesa el ejido municipal de El Hoyo y su propiedad ” Por eso no entiendo, porque ahí sí responden y a nosotros con un reclamo de toda la vida todavía nada…”

Durante las últimas situaciones de incendio, personal de la delegación de servicios públicos de Lago Puelo, se comprometió a realizar el desganche de las ramas que tocan la línea, pero aún las tareas no fueron concretadas. “Se ve que no tienen insumos, sabemos que la provincia no está en buena situación… es más hasta yo me ofrezco a desganchar, a riesgo de mi propia vida … pero por mis hijos hago lo que sea, esperemos que la saquen “, aseveró Mauro Sánchez.

Quien además contó que un día de lluvia o viento, sus hijos permanecen encerrados en la casa por temor a que ocurra lo peor al sostener “Es un terror que tenemos en la familia, los días de viento los árboles se mueven y están todos inclinados para la línea .Los postes de madera y las escuadras que sostienen los cables están todas torcidas…”.

“La preocupación es de todos los vecinos acá, sin ir más lejos el tendido pasa a metros del gimnasio municipal que tenemos al frente de casa en donde los niños hacen deportes; lo mismo ocurre en el predio de la fiesta los juegos de los niños están debajo de los cables de baja tensión. No se… parece que fuéramos nosotros los preocupados no más y están esperando que se lleven más vidas estos cables, no sé porque acá no hacen nada y en otros sectores sí”.

Finalmente Sánchez, cerro su reclamo reiterando “Queremos que saquen ya la línea de alta tensión, ya… es urgente, no más adelante cuando se componga la economía de nuestra provincia, es ya es necesario “, insistió para más adelante agregar” Porque no nos vamos a ir de acá porque es lo único que tenemos , si ellos quieren que nos vayamos porque pasan los cables están totalmente equivocados, porque no tenemos recursos si los tuviéramos ni hablar nos vamos porque esto es un peligro inminente”.