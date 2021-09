Chubut presentó en Nación el proyecto de desarrollo productivo de cannabis para uso medicinal y terapéutico

El objetivo es consolidar a Chubut como un nodo de prestación de servicios y desarrollo de tecnologías para la producción de cannabis y sus derivados.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio y la Secretaría de Ciencia, Tecnología Innovación Productiva y Cultura, elaboró el proyecto de Consolidación de la Provincia del Chubut como nodo científico y de transferencia de tecnología asociada al Cannabis, una plataforma integral de servicios para el desarrollo de su cadena productiva, para lo que se solicitó un Aporte No Reintegrable al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

El objetivo de este proyecto es consolidar en Chubut un nodo de prestación de servicios y desarrollo de tecnologías para la producción de cannabis y sus derivados, con foco en la transferencia a sectores productivos de actividades promovidas en el marco de la ley Nº 27.506, de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Además de concretar el circuito completo que se plantea en la ley 27.350 que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados: desde la producción local, la utilización de cepas desarrolladas localmente y fitopreparados propios, la cuantificación y el análisis de los mismos y sus propiedades bioquímicas, así como su evaluación en cuanto a seguridad para su consumo.

El proyecto contempla el cultivo experimental, la extracción y preparación de aceites y la transferencia de resultados e innovación tecnológica, e implementación de servicios en el periodo comprendido entre agosto 2022-marzo 2023.

“Esto es un aporte más a la modificación de la matriz productiva extractiva que hoy tenemos, a una con agregado de valor. Todas las políticas que llevamos adelante en el ministerio tienen que ver con esto”, señaló Cavaco, y agregó que “es una oportunidad de generar una industria de aceite de cannabis terapéutico que hoy no existe formalmente, que permite instaurar nuevos puestos de empleo, que tiene potencial y tenemos la capacidad instalada para hacerlo en la provincia”.

Producción de cannabis y derivados

La industria del cannabis medicinal e industrial (cáñamo) se posicionan cada vez más como alternativas productivas ambientalmente sostenible, y con posibilidades de desarrollo de productos de alto valor agregado, tanto a nivel mundial como en Argentina, donde se está tratando en este momento una nueva Ley de Producción. El pasado 15 de julio de 2021, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, normativa que fue girada a Diputados para su revisión, y a la espera de su sanción.

En este proyecto se fortalecerán las capacidades de la provincia del Chubut a través de instituciones claves de ciencia y tecnología de la región (CCT CONICET-CENPAT, Instituto de Biotecnología Esquel-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (INBIES-UNPSJB) (los centros de innovación) para el desarrollo y transferencia de tecnologías de cannabis, incluyendo procesos de producción vegetal de cannabis tanto medicinal como industrial (cáñamo), y la producción y análisis de calidad de aceites medicinales de cannabis. Se fortalecerán servicios a terceros existentes como la medición de cannabinoides y terpenoides en fitopreparados, y se sumarán alternativas fundamentales como el análisis de contaminantes en aceites de cannabis medicinal. Se implementará un dispositivo para la transferencia de tecnología asociada a las genéticas de cannabis medicinal y cáñamo industrial, así como producción masiva de clones para proyectos productivos a gran escala.

Todas estas tecnologías serán puestas a disposición de la industria, a través del CENPAT, INBIES y del Ministerio de la Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia del Chubut, para impulsar la formación de un ecosistema de producción de cannabis medicinal e industrial y tecnologías asociadas (insumos de cultivo indoor e invernáculos, venta de tierra, fertilizantes, etc., insumos para la producción de aceites medicinales incluyendo aceite de oliva extra virgen, y otros bienes y servicios asociados).

Capacitaciones a beneficiarios

En este marco, para que puedan encarar el proceso productivo de una forma más eficiente, reproducible y a mayor escala se realizarán capacitaciones a productores y PYMES locales, para posicionar a Chubut como nodo de producción de cannabis en el marco de la nueva Ley de Producción de Cannabis de inminente sanción.

En el corto plazo los beneficiarios serán productores de cannabis medicinal en la zona de la cordillera (Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo) que intentan posicionarse como nodos de producción a nivel país, empresas que buscan establecerse en la zona como productoras de cannabis medicinal, PYMES relacionadas con la producción de aceites esenciales, productores de aceite de oliva, entes asociados a actividades de remediación, empresas de producción y comercialización de sustratos (tierra). Y productores de campos para producción de cáñamo que buscan una alternativa más sostenible a la ganadería ovina.

