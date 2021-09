Sánchez destacó la importancia de que los actos eleccionarios sucedan ya que son el sostén de la democracia

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, pasadas las PASO 2021, resaltó la importancia de que los actos eleccionarios sucedan, ya que son el sostén de la vida democrática; al tiempo que agradeció la participación en las urnas del 65 % del electorado de la localidad.



Resultado local aceptable

En torno a los resultados, el mandatario cuyo gobierno apoya la candidatura encabezada por Carlos Linares, del Frente de Todos, Sánchez sostuvo que fue una elección con resultado aceptable y adecuado, en donde la fuerza política cosechó el 29 % de los votos. De cara a noviembre señaló “Tenemos que redoblar los esfuerzos no solo a nivel local, sino en todo el noroeste para que se mantenga este caudal de votos a favor de Linares y Papaiani, porque sin dudas el gobierno nacional necesita mantener quorum propio en la Cámara de Senadores y Diputados”.

Por otra parte, el intendente de Lago Puelo, reconoció que se sorprendió con los resultados a nivel país, considerando en ese sentido, “Todo el esfuerzo que viene haciendo en estos dos años de gestión el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, respecto al cuidado de la salud, al tratamiento de la pandemia, a como sostener la economía en contexto de la pandemia con aportes en forma directa al empresariado y los vecinos. Sin duda los resultados marcan la necesidad de rever algunas acciones, pero por otro lado lo que se está eligiendo acá son dos modelos de país, uno que representa el Frente de Todos y que hay que fortalecer, y otro que ya tuvimos una experiencia de cuatro años y no nos fue muy bien como país…”.

En el análisis político realizado tras las PASO, Augusto Sánchez agregó “Nos parece muy interesante el resultado de la Izquierda que no solo creció en el caso puntual de Lago Puelo, sino en todo el país constituyéndose como tercera fuerza política. Localmente ha tenido un crecimiento importante, los felicitamos por lo que pudieron realizar…. siempre es importante que en democracia existan diferentes representaciones, yo creo que a nivel local la Izquierda unida en Lago Puelo se va a ir proyectando hacia futuro a tener una participación activa “.

Sánchez , al hacer una lectura sobre el 9% de los votos obtenido por la propuesta del oficialismo provincial (Chusoto) , dijo que como intendente se notaba cierto descontento con el Ministro que encabezó la lista como Senador , ya que por un lado si bien es cierto que el conjunto de la sociedad de Lago Puelo reclama mayor presencia policial en materia de seguridad preventiva en general, no en un lugar puntual, también es una realidad que hoy el plantel de policías de la localidad es el mismo que el de hace 15 años atrás con capacidad móvil limitada; también es cierto que una gran parte de gente no comparte la forma del accionar del candidato y que los comentarios al respecto en su mayoría son negativos.



Reunión con intendentes Frente de Todos

El mandatario informó que el lunes, los intendentes del Frente de Todos mantuvieron una reunión virtual, indicando que coincidieron en que “Tenemos que trabajar mucho más, para llegar a los vecinos y explicarle la importancia que tiene que los senadores y diputados sean del Frente de Todos, para ir acompañando las políticas del presidente de la nación”.

A esto Sánchez añadió, que considera que “En los próximos días, sin duda tenemos que analizar que más allá de las personas como candidatos, estos tienen que definir proyectos importantes a llevar al Congreso de la Nación , que nos represente a los que vivimos en Chubut y que permitan que la provincia vuelva a ser pujante , con un crecimiento y desarrollo armónico “.