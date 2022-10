Villa Mascardi: Comando Unificado despliega operativo de desalojo , la Ruta 40 está cortada

Por el Operativo de desalojo en la zona de conflicto de Villa Mascardi, la Ruta Nacional 40 se encuentra cortada en distintos puntos entre El Bolsón y Bariloche .

Desde Bariloche hacia el sur, el reten de fuerzas federales se implementa a la altura del kilometro 2023 de la ruta 40.

En tanto sobre la salida norte de El Bolsón personal policial rionegrino lleva a cabo operativo para informar a quienes se dirigen a Bariloche respecto a los cortes; en tanto a la altura de Cuesta del ternero, la circulación está cortada debido al procedimiento de desalojo a la altura de la zona de conflicto en Villa Mascardi.

Las fuerzas federales que conforman el comando unificado , comenzaron alrededor de las 05 de la madrugada de hoy operativo de desalojo, en el que participan unos 250 efectivos de seguridad.

El Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi fue creado este martes por el Gobierno nacional. El mismo estará destinado a la «gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito» en la localidad de la provincia de Río Negro, que colaborará también colaboración en diligencias judiciales.

En el primer artículo de Resolución 637/2022, publicada en el Boletín Oficial y con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se establece la creación del comando «destinado a la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro, comando que en su rol de auxiliar de los órganos del sistema de administración de Justicia, y bajo la coordinación de la Secretaría de Política Criminal, prestará colaboración en las diligencias que pudieran llegar a disponerse judicialmente, a efectos del aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad».

El comando estará conformado por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria,según establece la norma.

Primeros detenido

En principio, las informaciones indican que hay 8 personas detenidas( cinco mujeres y tres varones) , quienes fueron llevadas ante la jueza Silvina Domínguez.

En el lugar también se hizo presente una jueza de menores.

A raíz del procedimiento que se despliega en Villa Mascardi, integrantes de agrupaciones sociales a fines con agrupaciones mapuches , se movilizan y expresan su repudio entorno a la decisión judicial de desalojo y el fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona.

Así mismo se difundieron distintos comunicados al respecto , entre ellos hiso lo propio la APDH Argentina y la ADUNC.



Comunicado: Declaración de la APDH Argentina

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su enorme preocupación, tras haber tomado conocimiento del arribo de personal y pertrechos militares a la ciudad de Bariloche, por tierra y por aire, enviados por el Gobierno Nacional a fin de intervenir en el conflicto existente en la Villa Mascardi. Ello a pedido de la gobernadora de Río Negro, instada por grupos ligados a lo que se ha dado en llamar “Consenso Bariloche”, en donde actúa la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, con el fin de intervenir en la zona en conflicto, por la recuperación de tierras de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Como ya hemos reiterado, la vía de solución de este conflicto y de tantos otros existentes en nuestro país con los pueblos originarios es el diálogo, como indica el Convenio 169 de la OIT y no la criminalización de los mismos. Hacer valer los derechos garantizados en la Constitución Nacional, legislar la propiedad comunitaria, relevar seriamente las tierras (ley 26.160) y entregar las necesarias para una vida digna es una deuda del Gobierno Nacional y Provincial.

La movilización y presencia de efectivos y de pertrechos militares y el comando unificado establecido no parecen facilitar ni promover el diálogo requerido ante la emergencia, lo que podría derivar en un procedimiento represivo, de impredecibles consecuencias, como ocurriera tiempo atrás, y que terminara el 25 de noviembre de 2017 con el asesinato de Rafael Nahuel, crimen aún impune.

La política en este conflicto no puede imponerla quienes se identifican abiertamente con la ideología de la Conquista del Desierto. Creemos que deben instrumentarse mecanismos de un diálogo pacífico que lleve a una solución, evitando acciones represivas que sabemos en qué terminan, y que históricamente han sufrido los pueblos originarios y aún la padecen en todo nuestro país.

Repudiamos de la misma manera la denuncia efectuada por Patricia Bullrich, López Murphy y sus allegados en contra de los compañeros miembros del INAI, de la comunidad Buenuleo, de los integrantes de la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH, Felisa Curamil, Nahuel Loncoman; al igual que otros referentes, como el Werken Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, como miembros del RAM, valiéndose para ello de la antidemocrática ley contra el terrorismo.

Es por ello que requerimos la urgente intervención de las autoridades nacionales para que por donde corresponda, se logre evitar que este grave conflicto escale y provoque consecuencias irreparables.

Comunicado: ADUNC

Desde ADUNC repudiamos el desalojo que lleva adelante un comando unificado de fuerzas federales en Villa Mascardi.

Denunciamos que se han llevado detenidas mujeres de la Comunidad Mapuche Lafken Wincul Mapu. Advertimos que según informan desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en el territorio hay 2 bebés de meses en el territorio, más niñas y niños y una mujer embarazada a punto de dar a luz.

Nos resulta imposible no recordar el fatal final del desalojo llevado adelante en noviembre de 2017 en el que la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel.

Exigimos al Gobierno Nacional que frene esta locura y que deje de seguir los planteos racistas de Patricia Bullrich y Arabela Carreras que sólo llevan a agudizar la conflictividad.

Advertimos que hace semanas que se está creando el escenario para este atropello con actos de violencia que supuestamente se han imputado a las comunidades mapuche y campañas mediáticas demonizadoras que amplifican los discursos de odio racial. Una vez más, se crean escenarios de conflicto y de supuesta ¨seguridad nacional¨, construyendo enemigos internos para justificar lo que hoy se está ejecutando.

Insistimos en apoyar el reclamo de las organizaciones indígenas de que se ponga en funcionamiento el relevamiento territorial de la ley 26.160 que en el caso de Rio Negro, la Gobernadora Arabela Carreras ha obstaculizado en más de una oportunidad.

Basta de reprimir al pueblo mapuche!

Paren esta locura!