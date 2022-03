UNA VEREDA AL MAR : “ Coco” y Pablo pasaron por la Comarca Andina compartiendo el mensaje de la travesía por la Inclusión

Aníbal” Coco” Urbano, atleta paralímpico junto a Pablo y su equipo de apoyo , arribaron a la Comarca Andina, en el marco de la VIII travesía por la Inclusión “ Una Vereda al Mar” , que contempla un recorrido de 3.500 km en modalidad de ciclismo adaptado y atletismo en silla de ruedas , desde El Calafate hasta Mar del Plata.

El objetivo de este desafío, iniciado el 16 de febrero en El Calafate y que prevé finalizar el 25 de marzo en Mar del Plata con la inauguración de una vereda de acceso al mar , es concientizar a la sociedad sobre problemáticas de la discapacidad y los derechos vulnerados, como por ejemplo el derecho a la accesibilidad, a lo laboral , a la educación entre otros . ” Esta es nuestra manera de concientizar debido a que somos atletas de alto rendimiento, y que nos gusta mucho el deporte, vengo a demostrar mis capacidades como deportistas “, señaló” Coco” Urbano, quien se lleva con él, el cariño y la calidez de la gente de la Patagonia, y la rudeza del clima y su geografía desde el punto de vista deportivo.

“Esta travesías se denomina “Una Vereda al Mar”, porque las personas que andamos en silla de ruedas no tenemos la posibilidad de acceder al mar , si no es por una rampa o una vereda, esto se lo planteamos al intendente de Mar del Plata quien se comprometió a construirla … es válido también construir una vereda al lago, al rio, al ingreso a una cabaña, a una escuela , rompiendo con la problemática de las barreras arquitectónicas”, subrayó el atleta paralímpico .



Por una Sociedad Para Todos

Quien en su paso por la localidad de El Hoyo, en donde fue recibido por la secretaria de desarrollo social municipal Tatiana Rodríguez, trabajadoras/es de las área de discapacidad y turismo, y vecinos , el atleta dijo “ Mi mensaje es para todas las personas, en esta travesía me acompañan también personas que no son discapacitadas, Marlon y Gaby, que son un ejemplo de integración … los invito a que se pongan un poco en sus vidas , ellos son personas que han vencido sus prejuicios para poder acompañarnos en esta aventura, creo que una de las discapacidades más tremendas seria no poder compartir los dones ; ellos son nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra voz , son los ojos de muchos ciegos que ayudan a cruzar las calles , hablan lenguaje de señas … por eso los invito a compartir sus dones, el objetivo final sería -Una Sociedad Para Todos-”, aseveró “ Coco” Urbano.