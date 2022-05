“Tino necesitaba un Estado que lo cure, no que lo mate” sostuvo Mariano Przybylski

El viernes 27 de mayo, se cumplió un año del asesinato de Tino John, en manos de las fuerzas especiales del GEOP, que irrumpieron en su casa durante un procedimiento judicial, quitándole la vida de un disparo en la cabeza. El director nacional de políticas contra la violencia institucional repudió el hecho y aseveró que “Tino necesitaba un Estado que lo cure, no que lo mate”, en referencia al estado de salud mental que lo afectaba.

Al conmemorarse el primer aniversario de la muerte de Tino John en manos del GEOP durante un procedimiento judicial en su domicilio, la compañera de Tino, Claudia Basso y la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos Chubut brindaron una conferencia de prensa con la presencia de virtual de Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la presencia de la Senadora Nacional por Chubut Edith Elizabeth Terenzi y Nelson Ávalos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut.

Previo a la rueda de prensa se dio lectura a un comunicado de la red, y expuso Przybylski, quien aseveró que “El Estado Nacional repudia absolutamente el uso de las armas reglamentarias para asesinar a nuestros ciudadanos, no hay lugar para eso en un Estado democrático de Derecho. Estamos trabajando intensamente en combatir tantos casos de violencia institucional que tenemos, en todos los gobiernos en Argentina, en ese camino desde la gestión de la secretaría de derechos humanos estamos “.

“Tino necesitaba un Estado que lo cure, no que lo mate”

En ese marco el director nacional de políticas con la violencia institucional, reitero que desde dicho organismos se encuentran a disposición de los abogados de Claudia y la defensa Publica de Chubut, para monitorear el avance de la causa judicial que tiene que determinar los responsables, que frente a un episodio de salud mental ingresaron a una vivienda, amarraron a una mujer y pegaron un tiro en la cabeza a quien solo estaba necesitando un Estado que lo cure , no que lo mate…” dijo Przybylski,

Seguimos pidiendo Justicia

Claudia Basso, testigo directo y víctima de lo ocurrido dentro del domicilio de Tino John, durante el tiempo transcurrido desde el asesinato de su pareja, no hace más que pedir justicia, es así que llevo el caso ante la cámara de diputados de la nación. Al respecto dijo “ en esta lucha a veces nacen las palabras que a mí me sale transformarlas en sarcasmo y mucha bronca y tengo una metáfora muy rara que dije a los diputados y ante más de 100 familias víctimas de violencia – yo estoy en un gueto que se llama Chubut, donde el poder policial, judicial, político están todos juntos… estoy luchando y pidiendo justicia por Tino y la causa no se abre, entonces salte el muro de Berlín y vine a pedir ayuda a Buenos Aires… a la cámara de senadores, diputados y secretaria de derechos humanos “.

Además, Basso, subrayó que “Acá se sabe que hay casos que a los 15 días hay personas procesadas y acá no pasa nada, pero bueno… yo creo que si se investiga las mismas personas que estuvieron involucradas creo que la explicación va por ahí…”, dijo en relación a la no apertura judicial de la investigación.

Proponen impulsar una “Ley Tino”

Desde la presidencia de la Regional Noroeste de la APDH, proponen impulsar la “ Ley Tino” para que los agentes de seguridad tengan una perspectiva de salud cuando van a actuar, que tengan claro las pautas de actuación cuando hay una persona que sufre un proceso de salud mental. Se necesita educar a las fuerzas armadas en Derechos Humanos y que se apliquen en la formación y educación de las fuerzas.

Iniciativa esta de la que también se hizo eco la Senadora Nacional por Chubut de Juntos por el Cambio Edith Terenzi , quien a su turno expresó “ Me pareció buena la idea de empezar a pensar en una Ley Tino, así como hay una Ley Micaela. Me parece que no hay que partidizarlo por eso he sido muy respetuosa con Claudia y los Hijos de Tino, pero si hay que politizarlo porque estas son cuestiones políticas que hay que resolverlas. Desde un principio lo que yo ofrecí fue acompañar y visibilizar el tema, mantener a Tino en la agenda pública todo lo que se pueda para que la justicia sepa que muchos ciudadanos y en este caso alguien que integra el senado estamos atentos. Llama mucho la atención que a un año la causa de Tino no esté abierta, eso es lo que vamos a reclamar todos desde la sociedad civil y los otros dos poderes del Estado el Legislativo y Ejecutivo”