Seminario sobre el manejo forestal de bosques andino-patagónicos

El Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro y CONICET (IRNAD – UNRN/CONICET) invita al seminario Manejo forestal de los bosques de ciprés de la cordillera en el Noroeste de la Patagonia en el contexto de cambio climático, a cargo del doctor Mariano Amoroso. La actividad se realizará el jueves 21 de abril a las 13 horas por Zoom, con participación abierta y gratuita.

En la región de la cordillera de los Andes se están experimentando cambios ambientales sin precedentes, con importantes consecuencias negativas sobre los bosques Andino-Patagónicos. En este contexto, es preciso adecuar el manejo forestal hacia esquemas dinámicos que se adapten a estos cambios potenciales, brindando resiliencia a los bosques. Dada su ubicación dominante en el límite este, los bosques de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) podrían ser los más afectados por el cambio climático.

Resulta importante conocer la respuesta de estos bosques a los cambios en los factores climáticos condicionantes de su crecimiento, conjuntamente con los escenarios climáticos futuros. Esto servirá de base para determinar sitios favorables para su establecimiento y crecimiento, a su vez, permitirá establecer políticas de adaptación y sistemas de manejo de esta especie en forestaciones frente al cambio climático.

En el seminario se presentarán resultados de estudios dendrocronológicos realizados y se compartirán recomendaciones para el manejo forestal, la restauración y la conservación de los bosques de A. chilensis, teniendo en cuenta su fisionomía y ubicación geográfica.

Perfil Mariano Amoroso

Es Doctor of Philosophy (University of British Columbia), Master of Science – Silvicultura y Protección de Bosques (University of Washington), Ingeniero Agrónomo (Universidad de Buenos Aires). Actualmente se desempeña como Investigador del CONICET en el IRNAD UNRN/CONICET, Profesor asociado UNRN y Director de la Maestría en Agroecología (MAGRO) de la UNRN. Sus áreas de investigación se enfocan en la conservación y preservación de los recursos naturales, especialmente en la ecología y dinámica de bosques y la dendroecología (estudio de procesos ecológicos a través del uso de registros de anchos de anillos), a través del uso de la dendrocronología.