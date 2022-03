Se declaró de interés municipal el «Día Mundial de la Endometriosis» en Lago Puelo

En el marco del Día Mundial de la Endometriosis, se declaró a la fecha de interés a partir de la movilización de la organización Endo.amor.comarca que además realizó una jornada de visibilización con información que repartieron en distintas instituciones de Lago Puelo.

La endometriosis es una enfermedad que consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino.

“Es una enfermedad en la que las mujeres sufren mucha violencia hasta que hay un diagnostico concreto”, asegura María Rosa Cavallaro, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Tengo 26 años y tengo endometriosis profunda, es una enfermedad crónica, invalidante y progresiva. Llegué a mi última cirugía en Buenos Aires, la quinta que tuve, muy mal con muchos órganos afectados. Le llaman la enfermedad silenciosa e invisible, pasaron 7 años hasta que pude obtener el diagnóstico”, cuenta Laura Agazzi, vecina de la localidad.

“Antes de esto hubo mucha desidia, todos me trataban como “un caso”, no como una persona, hasta me trataban de loca o lo adjudicaban a que era emocional. Mi caso es muy severo llegue a casi perder mi vejiga y tengo comprometidos riñones y toda la parte ginecológica además de la intestinal. Realmente estoy viva gracias a la lucha, a que me encontré con mujeres que me ayudaron y a que no me rendí hasta tener respuestas”, agrega Agazzi quien en el día de la fecha participó de la jornada informativa.

La endometriosis es una afección que se da en el plano de lo íntimo pero que afecta la posibilidad de desarrollo de una vida normal. Afecta a 3 de cada 10 personas menstruantes.