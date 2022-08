Provincia entregó computadora accesible a joven no vidente para que culmine sus estudios secundarios

Se trata de un equipo con lector de pantalla incorporado que fue gestionado desde las carteras de Salud y Ciencia. El beneficiario se llama Mariano Alberto Rodrigo, y es la primera persona del país con estas características en inscribirse al Plan FinEs para finalizar sus estudios secundarios.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, hizo entrega de una computadora accesible con lector de pantalla a un joven no vidente que se encuentra finalizando sus estudios secundarios en la Escuela Provincial Nº 92 “Pichi Che Ruka” de Aldea Sepaucal.

La entrega se desarrolló días atrás en Rawson, en la sede central del Ministerio de Salud, con la participación del titular de la cartera sanitaria, Fabián Puratich, y el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco.

También se encontraban presentes la subsecretaria de Programas de Salud, Valeria Nazar; el director General de Coordinación Institucional de la Secretaría de Ciencia, Víctor Raúl Lo Valvo; y la directora del establecimiento educativo de Aldea Sepaucal, Marcela Quintana, quien acompañó al joven beneficiario.

Importancia del trabajo conjunto

Al respecto, el ministro de Salud, Fabián Puratich, expresó que “este tipo de acciones evidencian la importancia que tiene el trabajar en conjunto, de manera coordinada, para así poder proveer a cada chubutense de las herramientas que necesita para su desarrollo”.

“Es necesario que los actores que integramos el Estado interactuemos entre nosotros para poder seguir defendiendo los derechos de todos los habitantes de la provincia”, destacó en ese sentido.

De igual manera se expresó el director general de Coordinación Institucional de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Víctor Raúl Lo Valvo, quien además detalló que “el pedido de la computadora nos llegó a través de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud provincial, y afortunadamente pudimos darle una rápida respuesta, ofreciéndole a Mariano la máquina más apropiada para sus necesidades, cumpliendo así con todos los requerimientos técnicos solicitados, y asegurándonos que sea una computadora que pueda continuar utilizando en el futuro, una vez que haya culminado sus estudios”.

Agradecimiento

Por su parte, el joven tuvo palabras de agradecimiento para con ambos organismos gubernamentales y aseguró que “poder finalizar el secundario es un anhelo que tengo hace mucho tiempo y gracias a esta computadora voy a poder darle forma a ese sueño, por eso estoy muy emocionado”.

Pionero nacional en el Plan FinEs

Asimismo, detalló que “el año pasado, cuando comencé con el Plan FinEs (Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios), me comentaron que era la primera persona no vidente del país que estaba realizando este tipo de estudios, y eso significó un desafío tanto para mí como para los propios docentes, quienes tuvieron que adaptar el material y los módulos, haciendo que el programa fuera más accesible”.

“Me gusta pensar que esto que estoy haciendo ahora, le va a abrir las puertas a muchos otros no videntes que también quieran terminar sus estudios”, se esperanzó Mariano Rodrigo, quien además explicó que “elegí estudiar en la escuela de Aldea Sepaucal porque es un lugar que conocí años atrás gracias a las carreras de ciclismo que ellos organizan, donde muchas veces he participado como corredor y también haciendo reparaciones de bicicletas, y la verdad es que me quedé enamorado del lugar y de su gente”.

