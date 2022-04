Provincia adquirió perros protectores para cuidar la actividad ovina y caprina de la zona de Mártires

Los canes provenientes del Campo Experimental INTA Trevelin, operan como protectores de majadas para control de depredadores como pumas, zorros o perros salvajes, que son una de las principales amenazas que tiene la actividad ovina y caprina en la zona.

En el marco del Programa de Manejo Integrado de Predadores, el Gobierno de la Provincia adquirió, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio a cargo de Leandro Cavaco, perros protectores para la unidad demostrativa que se está desarrollando a cabo en la zona de Mártires, en aproximadamente 2.200 hectáreas del Establecimiento “Don Doncho”, que está rodeado de entidades desocupadas, y afectado severamente por este tipo de amenazas.

Cabe mencionar que los canes son provenientes del Campo Experimental INTA Trevelin, y operan como protectores de majadas para control de depredadores como pumas, zorros o perros salvajes, una de las principales amenazas que tiene la actividad ovina y caprina en la zona, e incluso ante personas extrañas al lugar.



Proteger la majada

Son perros que se afianzan con la majada, conviven con las ovejas en el campo o chacra todo el tiempo y su trabajo es proteger a la majada de toda amenaza, hacen un anillo de protección marcando el territorio donde los demás carnívoros evitan ingresar.

La unidad se repobló con ovejas madres de raza Merino, provistas y atendidas por el productor. El monitoreo incluirá, además de recorridas periódicas, el registro fílmico y fotográfico de la fauna silvestre, ovejas y perros protectores, a través de cámaras trampa. A lo largo de los años 2022 y 2023 se evaluarán los principales índices productivos, tales como porcentaje, causas de mortandad de adultos y corderos, porcentaje de señalada, destete, rentabilidad de la actividad, entre otras.

De resultar exitoso, el mencionado establecimiento, muy cercano a la localidad de Las Plumas, podrá convertirse en receptor de Productores y Personal de campo, ante cada jornada de capacitación que organice el área a tal fin, y en modelo a replicar en el resto de la Meseta Central con miras al repoblamiento ovino y caprino provincial.

Desde fines de Marzo de 2021, con la importantísima y desinteresada colaboración de productores dispuestos a compartir sus experiencias en el manejo de la predación, el Gobierno Provincial ha brindado capacitaciones en los departamentos Gaiman, Florentino Ameghino, Escalante, Telsen y Sarmiento, Trevelin y Paso del Sapo.



Plan de manejo integrado de predadores

A través del Programa de Manejo Integrado de Predadores se intenta poner al alcance de todos los afectados herramientas de control que propendan a la disminución del nivel de daño a niveles tolerables con la continuidad de la actividad ganadera. Dicha actividad ha generado históricamente, y en la actualidad también, la principal fuente de recursos del interior provincial, siendo el sostén económico no solo de los productores y miles de empleados rurales, sino también de todas las comunas y municipios que conforman la Meseta Central.

En ese contexto, el uso combinado de métodos de control, demuestra ser la mejor estrategia a seguir. El conocimiento del comportamiento de las especies predadoras, sus métodos de caza, el cuidado de las majadas a través de perros protectores del ganado, dispositivos sonoros y lumínicos que ahuyenten al predador, recorridas permanentes, contacto fluido con los vecinos, medios de movilidad adecuados, e incentivos económicos al personal involucrado para implementar correctamente estas herramientas, son parte de la solución al problema.

La experiencia de los últimos 10 años nos demuestra que aquel Productor que no toma conciencia del problema a tiempo, y que no lo convierte en la prioridad N°1 de los problemas a enfrentar tranqueras adentro, rápidamente, entra en un espiral de pérdidas de capital del que no puede recuperarse más.

Técnicas efectivas de control

La continuidad de la producción ganadera provincial requiere de la implementación de técnicas efectivas de control. Con miras a masificar el conocimiento de los métodos compatibles con el cuidado del ambiente que han demostrado ser exitosos en nuestro país y países como Estados Unidos y Sudáfrica, es que a lo largo del año 2022 se continuará con el camino trazado.

