Pol Huisman, en el HCD: “Nuestra responsabilidad es cuidar a las personas”

Este martes, el intendente Huisman junto con su equipo de trabajo, respondió requisitoria del Concejo Deliberante, en el marco de una Sesión Especial, solicitada por el conjunto de los ediles, en donde el tema a tratar fue el accidente que terminó con el hundimiento de una máquina retroexcavadora. En ese marco el mandatario y el secretario de planificación respondieron dudas planteadas sobre el hecho por el poder legislativo.

También se contó con la participación de vecinos, en su mayoría beneficiados por los trabajos de limpieza ejecutados en el cauce de arroyo Leiva y canales secundarios del sector del incidente.

Huisman remarcó que los trabajos ejecutados se enmarcan en un plan de obras de limpieza de cauces hídricos, en distintos puntos estratégicos identificados como críticos en todo el ejido municipal, para evitar inundaciones “Mi responsabilidad es cuidar a las personas”, enfatizó el intendente.

La exposición de Huisman que estuvo acompañado por los secretarios, Martin Costa de gobierno y Julio Ruiz de planeamiento, estuvo acompañada con informes y documentación respaldatoria en respuesta a pedido de informe de concejales.

El intendente también afirmó que el maquinista que protagonizo el incidente, es una persona con experiencia, capacitada y notable idoneidad con un curriculum que respalda su contratación, aseverando que lo que sucedió fue “un accidente “cuyo costo es mucho menor al valor de las obras que se estaban realizando. “No sólo nos ahorramos en canales 30 millones de pesos. También nos ahorramos que la gente se inunde ¿Cuánto vale la seguridad de los vecinos y vecinas?”.

Por su parte, el secretario de planeamiento, obras y servicios públicos, Julio Ruiz, dio detalles del plan de trabajo de limpieza de canales en puntos prioritarios definidos por la Dirección de Protección Civil y acordados con el IPA, de la cual el arroyo Leiva era parte. En una pizarra mostró el cauce de ese canal e ilustró la importancia de los trabajos en el sector.

Ruiz informó, además, que se espera la llegada del equipo de mecánicos especializados para determinar el estado de la máquina y ponerla a punto lo más pronto posible. Al tiempo que se aclaró que recién ahí se va a saber los costos que demandará su puesta en marcha.

Hasta el momento según lo informado los costos que demandó el rescate de la retroexcavadora hundida, rondan los 400 mil pesos; en ese sentido también se subrayó que se contó con colaboración y apoyo de Vialidad Nacional, Provincial y el compromiso y solidaridad de trabajadores municipales.

Huisman, al finalizar la sesión Especial , dijo “Me voy con una linda sensación, en el sentido del trabajo conjunto de las instituciones democráticas, que en un primer momento sentí otra cosa con tal vez el uso de una desgracia para un fin político , pero finalmente todo se encauzó el legislativo y el ejecutivo dentro de un marco de respeto fuimos explicando lo que hicimos y porque estábamos ahí… me parece que pudimos demostrarlo claramente, nos llevó 2 horas pero creo que no quedó ninguna pregunta sin contestar “. A lo que añadió” Lo doloroso fue cuando sentimos que se estaba haciendo un trabajo pensando en el pueblo y se lo disfrazaba de que estaba siendo pensado por un interés personal … quienes me conocen lo saben”.

Así mismo Huisman se encargó de remarcar la importancia de los trabajos ejecutados con el nuevo parque vial, ya que les permite hacer un ahorro más significativo a la hora de evaluar costos, al respecto puntualizó “El municipio ahorra muchísimo en hacer canales, estamos ahorrándonos en realización de 16 metros de canales (de los cuales quedan 8 km pendientes) unos 16 millones de pesos, en beneficio a toda la comunidad “.

De la sesión especial participaron los concejales Gustavo Flak, Ariel Szudruk, Gisel Cortés, Gretel Arce, Dora Mariguan, Fanny Ávalos y César Salamín; el secretario de Gobierno, Martín Costa; medios de comunicación; y vecinos y vecinos de la localidad.