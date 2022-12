Padres y Docentes de la escuela Especial 522 repudian decisión ministerial de dejar fuera del sistema a alumnos/as mayores de 18 años

En el marco del “Día Internacional de Personas con Discapacidad” conmemorado en la localidad de El Hoyo, la comunidad educativa de la escuela especial 522 Las Golondrinas, junto a padres, repudió decisión ministerial de dejar fuera del sistema educativo a alumnos/as mayores de 18 años; cuando la realidad socio educativa del establecimiento refleja que al menos el 85% de la matricula la conforman niños/adolescentes de dicho rango etario.

Docentes y padres de la escuela especial 522, se enteraron ayer de la decisión ministerial de dar por terminada el ciclo educativo primario de todos los alumnos que alcancen la mayoría de edad (18), la medida fue informada por la supervisora Andrea Hermosilla y la vicedirectora del establecimiento.

Ignacio Albarracín, padre y docente, explicó “Están queriendo equiparar la educación primaria con la común, donde hay una cuestión con las edades… acá no se está entendiendo que las edades cronológicas no tienen nada que ver con las edades emocionales de nuestros chicos. Todos los que se exceden los 18 años quedan afuera del sistema”.

Quien además añadió que “La gran mayoría de los alumnos tienen más de 18 años, y no han egresado de la escuela porque acá ( Comarca Andina) no hay posibilidades de que tengan una inserción laboral, cultural, deportiva … es muy compleja la situación. Están queriendo bajar una ley , que sí se aplica en la urbanidad y en las grandes ciudades donde hay múltiples ofertas de inserción”, graficó Albarracín.

Por otra parte aseveró que como trabajadores de la escuela especial vienen trabajando desde hace muchos años para que a los chicos/as se los incluya realmente ”para que tengan una vida social digna”, aseveró.

Otra docente del taller de cerámica, que forma parte de los talleres autosustentables de formación integral( herrería, panadería, cerámica, jardinería y carpintería), pensados en formar a los alumnos/as para que tengan una salida laboral, aunque en la Comarca lo que está costando es completar esa inserción , indicó que “ Los chicos egresarían , y quedarían sin posibilidades de accesar en otros espacios .Nos parece muy aberrante e inhumano que sea en estas instancias del año y se plantee egresar a todos los estudiantes en tres semanas. Si bien nosotros como docentes tenemos que respetar los lineamientos jerárquicos, estamos acompañando a los padres y nos parece que así no es la manera. En principio lo que pedimos es una prórroga para pensar otras posibilidades y poder preparar a los chicos también para esto”, sostuvo Selva.

Trabajamos con seres humanos no con objetos

Por su parte Silvana, docente, respecto al problema planteado dijo “Nosotros elegimos esta profesión que tiene que ver con trabajar con otras personas, no trabajamos con objetos, no estamos atrás de una oficina con papeles… Estas decisiones se han tomado sin pensar en las personas que se están afectando , entendemos que los chicos en algún momento tienen que hacer un despegue de las instituciones escolares pero esta no es la forma , tiene que ser de una manera más cuidadosa, más respetuosa del otro del ser humanos, lo vemos como un destrato donde no interesa prácticamente el sujeto sino parece venir con un recorte del ministerio de educación… creo que se merece un análisis profundo sentados en una mesa buscando estrategias para ver cómo vamos a acompañar a las familias “.

Finalmente se llamó a la comunidad a acompañar el reclamo y a los representantes políticos de las comunidades (Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén) , entendiendo que la medida informada por el ministerio de educación a través de la supervisora , responde a una decisión claramente política.

Lema 2022

Paradójicamente este año la situación que vive la comunidad educativa y familias de la escuela 522, va en contraposición del lema 2022 con el que a nivel mundial se plantea el “Día Internacional de las personas con discapacidad “, para que la sociedad pueda trabajar en torno a él.

Para 2022, el lema es el siguiente: «Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo».

Se pone el foco en la innovación para conseguir sociedades accesibles y equitativas. La ONU considera que respetar los derechos de las personas con discapacidad no solo es una cuestión de justicia sino también una inversión de futuro.