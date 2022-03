Nueva convocatoria a la Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de Cooperativas

Está abierta la inscripción para una nueva edición de la Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de Cooperativas, que llevan adelante la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue y la Secretaría de Integración Socio-Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El curso comenzará el jueves 17 de marzo en cuatro localizaciones, manteniendo la modalidad de encuentros virtuales y cierres con talleres presenciales de cada uno de los módulos. En esta oportunidad, durante el primer cuatrimestre, se convoca a las cooperativas de la zona Confluencia y Centro, en el caso de la provincia de Neuquén, y Valle Medio y Alto Valle, para la provincia de Río Negro.

Con el objetivo de ajustar detalles organizativos, viajaron a Neuquén María Belén Guglielmino y Matías Mora, del equipo de la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario, y mantuvieron una reunión con el Secretario de Extensión Universitaria, Mg. Gustavo Ferreyra, la coordinadora de la capacitación, profesora Carolina Saraco, y los integrantes del equipo de Extensión, Alejo Simonelli y Jorge Subrini.

Ferreyra destacó en la reunión que la Universidad está próxima a implementar su escuela de oficios que se denominará formalmente Dispositivo de Educación Profesional Bimodal del Comahue, con financiamiento de Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, para llevar adelante los trayectos no curriculares, tanto presenciales como virtuales. Señaló que “tiene un objetivo de articulación con el torno socioproductivo, del que forman parte las cooperativas, y con herramientas de empleabilidad”. Puso también de relieve la importancia que “todas estas iniciativas que son potentes en cuanto a la población objetivo y que son claves en cuanto a los contenidos que necesitan los destinatarios, sean nucleados bajo una misma iniciativa, en un programa creado por Nación”.

La capacitación está destinada a las/os trabajadoras/es que realicen funciones administrativas en las cooperativas de trabajo de la Economía Popular. La inscripción es abierta y gratuita y pueden participar todos los interesados en capacitarse en la temática. El curso tendrá una duración de 45 horas, certificadas por la Secretaría de Extensión Universitaria.

Si bien está dirigida a integrantes de cooperativas de trabajo, este requisito no es excluyente. Quienes formen parte de grupos que no estén constituidos formalmente como cooperativas, estén en trámite y aún no recibieron el registro o simplemente les interese la temática de la capacitación, en el campo en el que se pide consignar el número de registro de la cooperativa deberán poner 0000 y así poder avanzar en el formulario y completar la inscripción.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario https://forms.gle/Tr43TYeK1HWqzcCf9 o solicitar mayor información a coordinación.diplomaturas@central.uncoma.edu.ar