Luque lanzó un programa de seguridad municipal

En un trabajo que se llevará en conjunto con la Policía del Chubut, el intendente Juan Pablo Luque encabezó la presentación de la propuesta, ideada con el objetivo de fortalecer el accionar preventivo en materia de seguridad en Comodoro Rivadavia. Durante la misma, se presentaron las 11 camionetas y 10 motocicletas que adquirió la Municipalidad para llevar adelante este plan.

El acto se concretó este martes, en la plaza San Martín, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el titular de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán; el jefe de la Unidad Regional de la Policía del Chubut, Ricardo Lienan; el segundo jefe de dicho organismo, Andrés García; además de miembros del gabinete municipal, concejales y referentes de distintas comisarías, divisiones y grupos especiales de la Policía.

Este plan de seguridad se desarrollará de forma conjunta entre el Municipio y la Sección Operaciones Policiales de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut, con la finalidad de dotar de mayor presencia preventiva en la ciudad.

En ese marco, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo y la Subsecretaría de Seguridad, adquirió 10 pick ups y 10 motocicletas, con sus respectivas identificaciones y los elementos de seguridad necesarios para cumplir con su función de prevención.

De esta manera, se busca lograr un servicio efectivo mediante la intensificación de los patrullajes en zonas comerciales y espacios públicos, con la labor de personal policial y agentes municipales especialmente seleccionados y capacitados para cumplir el rol de preventores, que tendrán a cargo los móviles, además de estar facultados para intervenir ante diferentes infracciones. Dichos preventores patrullarán los espacios asignados acompañados por un efectivo policial, desarrollando esta tarea de forma conjunta.

“Invertimos para cuidar a nuestra gente”

En ese contexto, el mandatario local manifestó que “es un día importantísimo en lo que refiere a la toma de decisiones como gestión municipal, trabajando en conjunto con el gobierno provincial, que tiene a su cargo las fuerzas policiales. Queríamos avanzar con inversiones para mejorar el área de Tránsito, que es competencia del Municipio, pero a la vez aportar nuestro granito de arena a la Policía”

“Tenemos una excelente relación con las fuerzas policiales. Desde que asumimos, tuvimos la posibilidad de trabajar día a día con una infinidad de inconvenientes que fueron surgiendo, sobre todo durante la pandemia, y siempre pudimos ayudarnos mutuamente para que finalmente le brindemos una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”, ponderó.

Continuando en ese tenor, el intendente expuso que “hoy estamos concretando una promesa que le habíamos hecho a nuestra comunidad, con una inversión de más de 70 millones de pesos en vehículos de primer nivel que van a estar a disposición de todo el entramado de seguridad que funciona en nuestra ciudad”.

En esa línea, indicó que “decidimos incorporar cámaras a cada uno de nuestros vehículos, ya que para nosotros es algo fundamental. Se realizó una gran tarea conjunta entre las áreas de Control Operativo, Tránsito y Compras para llegar a esta adquisición que estamos presentando, que persigue el objetivo de cuidar a nuestra gente y que los vecinos se sientan más protegidos”.

“La seguridad no es solamente poner vehículos, tener más efectivos policiales o portar para afrontar un delito en el momento que se está cometiendo, sino que debemos trabajar de forma anticipada para lograr una mejor tasa delictiva. Esto se consigue a través de acciones de las que algunos se ríen, como inversiones en materia deportiva, cultural y social, intentando tener una comunidad más armónica, con un tejido social que deje de lado los resentimientos”, argumentó.

En ese sentido, recalcó que “en un momento, teníamos la tasa de asesinatos más alta de argentina. Hoy, me honra ser parte de una ciudad que bajó sustancialmente estos índices en los últimos años, mediante de un trabajo permanente desde la Municipalidad, confiando en que la inversión en materia social es fundamental para que nuestra comunidad viva en paz”.

Asimismo, señaló que “el trabajo que hace la Policía en conjunto con nosotros es lo que nos permite lograr los resultados y realizar las tareas que se concretan en cada uno de los aspectos de la ciudad. No nos quedamos en palabras, cada cosa que fuimos prometiendo, la vamos cumpliendo, no hacemos demagogia planteando solamente un papel o un proyecto de la boca para afuera, sino que ponemos la inversión que la ciudad nos exige”.

“Formamos parte de un equipo que trabaja todos los días para brindar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos, junto con los empleados y sindicatos municipales, que son socios estratégicos para cumplir los objetivos que nos planteamos, como así también con cada uno de los sectores de la comunidad y las entidades intermedias”, aseveró.

Por último, Luque destacó que “nuestro gran objetivo es lograr la ciudad que nos merecemos los comodorenses después de tanto esfuerzo durante más de 120 años de historia. Siento un profundo orgullo de ser comodorense y de la ciudad que estamos construyendo entre todos, con el compromiso y la solidaridad de lograr una sociedad más igualitaria”.

“Hoy marca un quiebre en la seguridad de la ciudad”

Por su parte, el secretario Ricardo Gaitán afirmó que “este es el corolario del trabajo que nos encomendó el intendente, avanzando en territorio con el área de Operaciones de la Policía, lo que nos permitió mapear la ciudad y marcar las zonas conflictivas y aquellas que los vecinos requerían constantemente”.

En esa línea, puso en valor “la decisión política del jefe comunal de invertir 70 millones de pesos para contribuir con la fuerza policial a través de un convenio de uso mixto, donde la responsabilidad de los vehículos es exclusivamente de la Subsecretaría de Seguridad, pero con un gran aporte de la Unidad Regional, que permitirá su funcionamiento durante las 24 horas del día”.

“Esto es un sueño y lo consideramos una bisagra en lo que hace a la seguridad de Comodoro. Los vehículos serán utilizados en forma conjunta, afectados exclusivamente a recorrer plazas, corredores seguros, salidas de colegio y otros puntos calientes, donde lospreventores municipales estarán habilitados para labrar infracciones y los efectivos policiales podrán intervenir ante cualquier delito que se manifieste”, especificó.

Del mismo modo, el funcionario sostuvo que “los vehículos fueron dotados con equipos de alta tecnología, con elementos tales como sistemas de radio de ultima generación, cámaras de 360° y GPS, además del equipamiento necesario para efectuar las tareas encomendadas”.

“Estamos muy agradecidos al intendente por su confianza, a la Policía por esta labor conjunta y al secretario de Economía, ya que sin su manejo de los fondos municipales no no hubiéramos podido realizar ninguna de estas inversiones”, valoró.

Finalmente, Gaitán agregó que “además de las camionetas, estamos entregando 10 motocicletas de última generación al área de Tránsito, con todos los elementos correspondientes. Desde el año 2006 que no se hacía una inversión de este tipo para dicho sector, lo que a la vez nos permitirá donar una moto a la Policía Montada, que nos estaba solicitando un vehículo de este tipo”.

“El uso eficiente de los recursos nos permite realizar estas inversiones”

En tanto, el titular de la cartera de Economía, Germán Issa Pfister afirmó que “más allá de toda la inversión que hacemos en materia de seguridad, volcamos 70 millones de pesos en la adquisición de estos elementos fundamentales para continuar con este trabajo”.

“Es fácil decir que la educación, la salud y la seguridad son temas de incumbencia provincial, pero el intendente tiene muy en claro que debemos hacernos cargo de los temas de la ciudad, independientemente de quien sea el responsable principal. De esta manera, invertimos 500 millones de pesos en la pandemia y volcamos fondos en seguridad y educación, con los talleres escolares, el primer colegio municipal, el FAEM y la reparación de escuelas”, expuso.

En esa sintonía, Issa Pfister remarcó que “este es el resultado de un trabajo que lleva varios años, con un uso eficiente de los recursos. Nos esforzamos a diario para mantener un equilibrio que nos permita avanzar en inversiones en distintas temáticas, siempre en beneficio de todos los comodorenses”.

“El Municipio aporta permanentemente a la seguridad de la ciudad”

Por último, el jefe de la Unidad Regional, Ricardo Lienan, resaltó que “estamos muy agradecidos con el intendente y con la Municipalidad por la colaboración que prestan constantemente hacia la Policía, aportando a la seguridad de la ciudad”.

“Se trata de una herramienta más que mejorará las tareas en beneficio del ciudadano, fortaleciendo el combate contra la delincuencia y brindando mayor tranquilidad a los vecinos en lo que respecta a seguridad. Esperamos estar a la altura de las circunstancias”, cerró Lienan.