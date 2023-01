Luque cerca de los chubutenses y con una intensa agenda de cara a la gobernación

En una agenda que no tiene domingos ni feriados, el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque visitó diferentes lugares de la provincia. Estuvo en Río Mayo en la Fiesta Nacional de la Esquila; en Río Pico con la inauguración de una planta de agua mineral; y también en Esquel, Gualjaina y Epuyén, donde participó de la histórica Exposición Ovina y Primer encuentro de la Asociación de Caballos Criollos, la Fiesta del Jinete y Folclore y el Encuentro provincial de artesanos, respectivamente. “Chubut necesita un gobernante que sepa gestionar”, indicó.

Juan Pablo Luque continúa con una intensa agenda en este inicio de 2023, año en que Chubut elegirá a su próximo gobernador. Este fin de semana, el intendente de Comodoro Rivadavia participó de actividades institucionales y también visitó lugares de la provincia para tomar contacto con los vecinos y dialogar sobre las diferentes realidades que atraviesan las ciudades y pueblos de Chubut.

Las actividades comenzaron el viernes en Río Mayo, con su participación en la inauguración de la Fiesta Nacional de la Esquila. Allí charló con trabajadores rurales, mantuvo un encuentro con el intendente Alejandro Avendaño, y fue recibido por trabajadores de la UOCRA, acompañado por Raúl Silva, el secretario General del gremio en Comodoro Rivadavia. Además, mantuvo un encuentro con vecinos y referentes de organizaciones de Río Pico, Gobernador Costa, Esquel y Atilio Viglione.

El sábado, en tanto, visitó Río Pico, y participó de la inauguración de la planta de agua mineral de Piren Co, un innovador proyecto que se realizó a partir de la perforación de un pozo de artesiano, el primero de Latinoamérica de este tipo. Luque valoró el trabajo de los emprendedores, y consideró “es una apuesta de una valentía y un mensaje emprendedor impresionante, buscando innovar, llevando adelante un proyecto sustentable ambientalmente y económicamente, y generando empleo; algo fundamental en una zona como esta”.

Ese mismo día, el jefe comunal también estuvo en Esquel y participó de la 97° Exposición Ovina y Primer encuentro de la Asociación de Caballos Criollos, donde dialogó con productores agropecuarios sobre la importancia de potenciar la actividad que genera una de las mayores exportaciones de Chubut y de las principales economías regionales.

Mientras que este domingo visitó la Fiesta del Jinete y Folclore de Gualjaina y el Encuentro provincial de artesanos de Epuyén que reunió a más de 150 artesanos de toda la provincia.

“Chubut necesita un gobernante que sepa gestionar”

En su recorrido, Luque manifestó que “Chubut necesita un gobernante que sepa gestionar”. En ese sentido, recordó: “Yo exprese mi vocación de ser gobernador. Hemos intentado generar un proyecto que recupere la credibilidad de la sociedad en la política, donde lo que decimos que vamos a hacer lo hagamos para lograr que la gente vea que la política transforma realidades. Creo que si podemos utilizar el instrumento favorablemente para poder ayudar a la gente que más lo necesita, la sociedad va a volver a creer que la política permite mejorar a los pueblos”.

El precandidato, además, consideró “necesitamos recuperar la esperanza y yo me considero un dirigente político que tiene la obligación de intentar generar ese recambio generacional dentro de la política de Chubut. Creo que es el momento histórico para poder llevarlo adelante y muchos de los intendentes que tenemos en la provincia son parte de ello”.

Sobre su plan de trabajo, Luque indicó que “hay un equipo técnico recorriendo toda la provincia generando un plan productivo que escuche y atienda las distintas necesidades de la gente, viendo cuáles son las oportunidades reales de la provincia, porque Chubut hace mucho tiempo que vive de lo mismo: del petróleo, el aluminio, el turismo, la pesca, entonces los ingresos siguen siendo los mismos, pero podemos diversificar la matriz productiva. Ese es el camino”.

Por último, enfatizó en la importancia de saber gestionar. «Yo he demostrado que soy un hombre de gestión, lo he hecho en mi ciudad como intendente y también he sido el vínculo de muchas ciudades de la provincia para lograr respuestas del gobierno nacional. Creo que es muy importante en este camino hacia la gobernación poder demostrar lo que uno hizo y, sobre todo, que lo que uno dice que va a hacer lo cumple».