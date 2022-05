Lago Puelo: La puesta en funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal demanda un proceso serio que no se hace de un día para el otro

Tras la advertencia de dos concejalas del bloque Crecer de Lago Puelo, el vice intendente Alejandro Marques explicó cómo se desarrolla el proceso de puesta en funcionamiento del “ Tribunal de Cuentas Municipal” , un proyecto impulsado por el propio oficialismo . Estima que para el mes de junio estarían designados los profesionales que lo integrarán y en el segundo semestre del año se comenzará a formar y capacitar al personal.” Este proceso se no hace de un día para el otro”, dijo el funcionario.

Un detalle no menor, es el trabajo que hay que hacer junto al tribunal de cuentas provincial que es quien hoy es el órgano contralor, para que el traspaso al tribunal municipal, de la función que ejercen, sea el adecuado.

Marqués, además informó que el tribunal de cuentas municipal, está contemplado en el presupuesto municipal 2022; y se sigue trabajando en la comisión legislativa de asuntos constitucionales y legales, ya que la puesta en funcionamiento del mismo tiene que estar acompañada con otras herramientas legislativas, relacionadas con el régimen de contrataciones y compras, entre otros aspectos importantes.

Consultado Marqués, si la postura de las concejalas del bloque Crecer, tienen un trasfondo político partidario, el viceintendente respondió que “ Puede ser, es lógico que primeriando el 2022, ya algunos partidos políticos a pensar en las elecciones 2023, pero falta mucho. Acá lo importante es que hay un Montón de proyectos que esperan su tratamiento como el centro de convenciones, trabajos de poda desmalezamiento de líneas eléctricas, el plan calor.. son fondos para obras y servicios fundamentales para la comunidad, acá lo importante es seguir dando respuestas a la comunidad. Creo que hay que dejar en claro que el estado municipal no es un partido político y los concejales tienen que interpretar que ellos forman parte de esta gestión que busca darle solución a la gente”.

Advertencia de la oposición

Es válido recordar que días atrás las ediles Rocio Zucarelli y Andrea Lozada, del bloque opositor Chubut al Frente/Crecer de Lago Puelo, reclaman al ejecutivo la puesta en funcionamiento del tribunal de cuentas municipal, y en ese marco adelantaron que no acompañaran a partir de la fecha proyectos relativos a Ratificaciones de Convenios, ATN, ATP u otros que representen un movimiento de fondos del Municipio.