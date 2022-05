Lago Puelo: El viceintendente valoró haber recuperado el vínculo institucional con el gobierno provincial

El viceintendente de Lago Puelo Alejandro Marques al valorar la visita del gobernador Arcioni, “celebramos haber recuperado el vínculo institucional con la provincia, con el gobernador Arcioni y todo su gabinete”, tras el quiebre producido durante la visita conflictiva realizada en el marco de la catástrofe el día de la llegada del presidente.

Así mismo remarcó la importancia que tiene a nivel comunidad, haber puesto en marcha el jardín maternal, reclamado y esperado durante años. “No alcanzaba solamente con tener un edificio más o menos terminado, sino que había que poner en marcha un proyecto educativo, que se pudo realizar junto al ministerio de educación y hoy finalizada la pandemia se pudo abrir…lo celebro no solo desde la gestión sino como un vecino más”.

Así mismo destacó los convenios firmados entre el gobernador y el intendente, como los aportes recibidos por instituciones locales.

Desde el punto de vista de relaciones institucionales, el vice intendente de Lago Puelo, subrayó “Cuando nos ponemos de acuerdo los Estados nacional, provincial y municipal, la vida de la gente es mucho más simple, menos pelea y más gestión “.

Por otra parte, remarcó la importancia de que junto al gobierno provincial se pueda retomar la obra del edificio de nivel inicial de Cerro Radal, paralizada durante el gobierno de Macri.” En junio se va a hacer el llamado a licitación finalización de obra . Esta obra va a descomprimir el funcionamiento de la escuela 132. Junto a los Ministros de Educación e infraestructura venimos haciendo un relevamiento para seguir fortaleciendo el funcionamiento de los edificios escolares que tienen deuda hace muchísimo tiempo en cuanto a su capacidad e infraestructura”, indicó Alejandro Marques.

Así mismo Marques, adelantó que para los próximos días se espera que se haga la presentación de un proyecto de ley desdoblado para el traspaso de tierras de provincia al municipio, para que pueda ser tratado y aprobado por la legislatura, al respecto explicó en referencia al loteo de radal alta. “Acordamos hacerlo por parte, no como figuraba en el proyecto original, ya que no contaba con los consensos necesarios, entonces en el marco de un acuerdo político acordamos hacerlo por etapas, y en esta primera etapa seguramente en los próximos días ya va a estar aprobada la ley que permitirá acceder al financiamiento nacional de más de 130 viviendas para vecinos de nuestra localidad, y dar respuesta a vecinos que hay que reubicar a partir de lo que fue el incendio “.

Finalmente el viceintendnete reiteró “ Estamos satisfechos de haber recuperado el vínculo con el gobierno provincial que tuvo momentos muy tensos durante el último año”.