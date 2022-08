Lago Puelo : El Ejecutivo Municipal trabaja junto a vecinos Plan de Regularización de Obras Particulares

El municipio de Lago Puelo, lanzó Plan de Regularización de Obras Particulares, el mismo es difundido mediante una agenda de encuentros con vecinos en los distintos barrios y parajes. “tiene que ver con diferencia detectada, entre la obra declarada y lo que hay en la realidad. En este momento estamos ante la necesidad de empezar a ordenar las cuentas, porque si no no se puede planificar las obras y servicios públicos “, explicó Luis Jara, secretario de gobierno del municipio de El Hoyo.

Quien insistió que la diferencia entre lo declarado y lo construido es muy grande, ese desfasaje impacta en la demanda de servicios que la población exige (recolección de residuos, mantenimiento de caminos, redes de agua etc); y se registra en todo el ejido municipal, hay sectores donde los porcentajes ronda entre 25 y el 40% sobre la obra existente y la declarada.

Jara reconoció, que una de las cuestiones que influye en la planificación y proyección está relacionada con la presión inmobiliaria, “ por un lado existen terrenos con valores muy altos y por el otro los sectores de más bajos ingresos que se ven obligados a solucionar su cuestión habitacional y recurre a las ocupaciones ilegales … esto no es una justificación, es un análisis , y a veces los sectores de mayor poder adquisitivo compran terrenos que no tienen toda la documentación en regla, en fraccionamientos que no están realizados acorde a la legislación y zonificación vigente “.

El plan contempla, la implementación de una declaración voluntaria, a través de una planilla en donde el propietario declara los metros cuadrados superficie de construcción. Dicho sistema se encuentra en instancia de evaluación técnica, para que a partir de la misma se pueda calcular de la tributación correspondiente, así mismo se está pensando el diseño de un plan lo más accesible posible, para incentivar a los contribuyentes a regularizar voluntariamente sus propiedades.

Además, luego de que el vecino regularice sus tributos, deberá en un plazo prudencial que se establecerá regularizar los planos correspondientes con relevamiento de obra existente.

Por otra parte en medio de la discusión política en torno al tema Jara, reconoció que hay quienes “entendemos que una buena manera de reconocer derechos, en los sectores con asentamientos ilegales, es comenzar a cobrar los servicios que de alguna manera el municipio se está haciendo cargo de brindar. Hay que encontrarle la vuelta legal… Situación similar se dan en los lugares de fraccionamiento están por lo debajo permitido. El relevamiento satelital que tiene el municipio, refleja que no se han tenido en cuenta las divisiones mínimas y el código de edificación vigente, hay demasiadas construcciones de acuerdo a lo establecido por el FOS “.

En ese sentido el secretario de gobierno, sostuvo que ante dicho panorama, la solución no está solamente en manos del ejecutivo municipal, sino que se va a necesitar la colaboración del Concejo Deliberante. “Nosotros entendemos que con el trabajo que iniciamos en el marco del plan de regularización de obras particulares, vamos a estar diagnosticando una problemática real, y va hacer falta un trabajo de discusión política para poder modificar lo que sea necesario”.