La Ministra de Salud escucho las necesidades del hospital rural de Epuyen

En su recorrida por la Comarca Andina, la Ministra de Salud del Chubut, Miryam Monesterolo junto a la Directora del área Programatica Esquel Patricia Laborde, se reunieron con el director del hospital de Epuyén Jorge Rubilar, también fueron recibidas por el intendente Antonio Reato y la Secretaria de Gobierno, Valeria Millañanco.

Rubilar informó a la comunidad mediante un comunicado, la reunión mantenida con la Ministra, puntualizando que” es la primera vez vienen autoridades del Ministerio a escucharnos y ver la realidad y condiciones en las que estamos trabajando”.

De la reunión también participaron los jefes de servicios del hospital , ocasión en la que todos pudieron exponer las problemáticas y necesidades de las áreas.

El tema central que se trató fue la falta de recurso humano(médicos) ,remarcando al respecto que en la actualidad solo cuentan con dos profesionales , lo cual no alcanza para cubrir las demandas de la población. Desde el Ministerio la respuesta fue que se está trabajando sobre el tema, y que existe la posibilidad de que en corto plazo llegue a la localidad un nuevo medico; al tiempo que se explicó que “ No se consiguen médicos que quieran venir a trabajar a la provincia”; por lo que desde el hospital si bien celebran la posibilidad de incorporar un nuevo profesional, también advierten que aún no se dan respuestas concretas.

Por otra parte, Rubilar informa que hasta fin de mes las guardias hospitalarias están cubiertas y se suman consultorios bajo modalidad de atención con turnos.

Reunión con Reato

Desde el municipio de Epuyén se informó que las autoridades del Ministerio de Salud Provincial se reunieron con el intendente Antonio Reato, con quien abordaron varios temas, entre ellos hubo dos puntos principales la falta de profesionales en el hospital rural y la demanda por la construcción del nuevo nosocomio local.

En la ocasión el mandatario municipal, le entregó a la Ministra en mano una carta de la comunidad preocupada por la situación sanitaria local , firmada por vecinos / as de Epuyén.