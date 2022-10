Huisman confirmó que irá por la reelección

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, quien pertenece a las filas del Nuevo Encuentro y llegó al cargo bajo un acuerdo electoral con el Frente de Todos , a poco de haber participado del encuentro por el día de la lealdad, en donde varios referentes de agrupaciones justicialistas coincidieron en acompañar candidatos propios , reconfirmó su decisión de ir por la reelección, afirmando que cuenta con el apoyo de un amplio sector de militantes peronistas-Kirchneristas.

Remarcando en tal sentido “Ayer nos reunimos en nuestro local partidario-Nuevo Encuentro- , y el 100 % de los presentes son peronistas, kirchneristas, que sienten que no encajan en otros espacios”.

Por otra parte, Interpretó que está bien que todas las corrientes y agrupaciones presenten sus candidatos, “de eso se nutre la democracia. En el encuentro dial lealtad, entendemos que no todas las agrupaciones estaban presentes cuando se dijo que no apoyarían su reelección” , dijo.

Huisman al confirmar su candidatura por la reelección subrayó “Sabemos que lo que vinimos hacer está incompleto, pero ya se está empezando a ver, como las redes conexas, vamos a iniciar obra gimnasio, queremos avanzar obra natatorio, 53 viviendas en ejecución, estamos planteando proyecto casa activa para la tercer edad, tenemos mucho por hacer todas las adversidades nos fortalecen y nos dieron más contacto con sectores a los que antes no llegábamos… estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con la independencia económica, tenemos que tener otra política tributaria y un presupuesto acorde… esto requiere un cambio profundo… “.

Si bien a nivel provincial aún no hay definiciones, lo cierto es que si se están dando encuentros políticos en los que participan distintos referentes y los dos potenciales candidatos a la gobernación Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, en dichas reuniones también ha estado presente Huisman quien apoya desde un principio a su par comodorense.

Pol Huisman , en dialogo con este medio, indicó que “Básicamente quien conoce la carta orgánica partido justicialista tiene un distrito único y que a veces se hacen las alianzas. Lo que hay saber es que el candidato no lo va a elegir un consejo de localidad- remarcando en ese sentido- que a nivel local no está del todo claro si tiene o no tiene presidente, quien se presenta como tal es alguien que quedó desde hace seis años, y que se fue sosteniendo quizás por esa falta de renovación”.

Desde un sector del PJ local, se acusa a Huisman de no haber respetado acuerdos , al respecto el intendente dejó en claro que las acusaciones que nos hacen de haber echado a peronistas del equipo de gobierno no tienen asidero ya que “Cuando echamos a Leiva fue porque los pidió el propio peronismo, vino Dora Mariguan y un par de agrupaciones a pedirlo; cuando echamos la directora área mujer, fue porque estaba haciendo de su función algo que entendíamos que era totalmente incorrecto… y la habíamos convocado porque es peronista” remarcó.