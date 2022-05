Hospital de Cholila: pobladores y trabajadores sanitarios jaqueados por el frio

Con temperaturas cercanas a los 10 grados bajo cero, personal sanitario del hospital rural de Cholila decidió que “a partir de este lunes, el horario de atención al público que reducido de 8 a 10 horas hasta que se resuelva el problema de falta de calefacción”.

Puntualmente, el grupo de trabajadores de la Salud Pública manifestó su malestar “por las condiciones en que desarrollan sus tareas en las instalaciones del centro asistencial local, en función de que la calefacción no está funcionando en los sectores de mesa de entrada, estadística, administración, arancelamiento, personal, derivaciones, trabajadores comunitarios y sala de internación”.

Al respecto, presentaron una nota al Área Programática Esquel recordando “la falta de respuestas a un pedido que lleva varios días”, al tiempo que aclararon que “el servicio de urgencia no se verá afectado y seguirá funcionando con total normalidad”. No obstante, advirtieron que “la medida no se levantará hasta que obtengan una solución concreta y definitiva al reclamo”.

En coincidencia, van a realizar asambleas en cada jornada “hasta tanto tengamos una respuesta concreta y verídica”.

Una situación similar afronta desde hace dos semanas el hospital rural de El Hoyo, donde la falta de calefacción obligó directamente a suspender la atención del público en los consultorios externos.