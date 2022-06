Gangemi solicitó volver a tratar los convenios de las obras, que fueron rechazados por la oposición

Se trata de la finalización del centro de convenciones, un albergue municipal, una plaza saludable, un playón polideportivo, un camión compactador para recolección de basura y camionetas para dotar al municipio de movilidad. “Las obras y recursos gestionadas son de todos los puelenses, y no se puede justificar bajo ningún punto de vista el rechazo de las mismas” sostuvo el concejal Gangemi.

“Si queremos que se desarrolle el deporte este playón es muy importante para las actividades, porque hoy no alcanza la infraestructura existente. Si queremos que mejore la recolección de basura estos móviles son fundamentales para ello; pero no podemos presuponer que va a pasar tal o cual cosa y que por eso rechazamos todos los fondos” añadió el edil.

Además recordó que la carta orgánica permite volver a dar tratamiento nuevamente a los proyectos; “ Le pedimos a la oposición que replantee su actitud en este sentido” insistió Ángel Gangemi.

Así mismo el concejal dijo que entiende que “ el intendente tiene que comenzar a usar la lapicera por qué hay muchas cosas que no están funcionando, obras inconclusas y otras que no despegan, hay mucho enojo de los propios y los ajenos a nuestro espacio político, acá también hay funcionarios que no funcionan por qué están pensando más en la foto y en el 2023 que en atender el presente”.

En tal sentido subrayó que “ No me importa si algunos funcionarios se enojan o el intendente mismo se molesta por qué decimos lo que pensamos, lo hacemos por qué pusimos la cara con la gente en el 2019 comprometiéndonos a cambiar las cosas, y vemos que eso no sucede”.

Gangemi además aclaró que su espacio quiere que le vaya bien a este gobierno en beneficio de la localidad. Al tiempo que aseguró que “ por eso acompañamos desde el lugar que nos toca ocupar cada uno de los proyectos enviados al concejo, le dimos todas las herramientas, cómo las emergencias declaradas, el presupuesto y además ratificamos cada uno de los convenios y gestiones realizadas por el intendente”.

Tribunal de cuentas

Finalmente se refirió a la importancia de poner a funcionar el tribunal de cuentas municipal , proyecto enviado por el propio ejecutivo y aprobado en su momento. En ese marco indicó que “ propusimos a un vecino de Lago Puelo de toda la vida, Sebastián Mele un profesional, en este caso abogado para que se desempeñe en el mismo, y con esto estamos dando cumplimento a la carta orgánica municipal”.